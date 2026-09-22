Δημήτρης Οικονόμου: Κακώς έσπασε η συνεργασία μας με τον Άκη Παυλόπουλο, ήταν λάθος

Δηλώσεις στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε ο Δημήτρης Οικονόμου. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής απάντησε και για τη λήξη της συνεργασίας του με τον Άκη Παυλόπουλο.

«Είμαστε στην 17η σεζόν, δεν σκέφτομαι να κάτσω διά βίου στην τηλεόραση», είπε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου.

Ο Δημήτρης Οικονόμου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Συμβαίνει στο χώρο μας να αλλάζουμε συνεργάτες, είναι ευκαιρία και στενάχωρο παράλληλα αυτό. Μιλάμε καθημερινά με τον Άκη Παυλόπουλο, είμαστε φίλοι, δεν άλλαξε η σχέση μας επειδή έφυγε.

Στεναχωρήθηκα που έσπασε η συνεργασία μας με τον Άκη, κακώς έσπασε, γιατί περνούσαμε πολύ ωραία, ήταν ατυχία και λάθος αυτό».

Ο Δημήτρης Οικονόμου ανέφερε επίσης: «Έπρεπε να είχε φύγει ο τίτλος «Καλημέρα Ελλάδα» μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη, όμως, δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτό».