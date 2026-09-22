Στέλιος Ρόκκος: Δεν μου αρέσει η Λελέ να φοράει αποκαλυπτικά ρούχα, θέλω η γυναίκα να σέβεται τον εαυτό της

Στη Λήμνο βρέθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με το συνεργείο του «Happy Day», πραγματοποιώντας ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό ταξίδι.

Η παρουσιάστρια συνάντησε τον Στέλιο Ρόκκο και τη σύζυγό του, Λελέ Γκόφα, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν επιλέξει τη Λήμνο για τη μόνιμη κατοικία τους.

Ο τραγουδιστής μίλησε για την απόφασή του να αφήσει την Αθήνα, τις τεράστιες απώλειες των αδερφών του που τον σημάδεψαν, τη νέα ζωή που ξεκίνησε στο ακριτικό νησί του βορείου Αιγαίου, καθώς και τον πρόσφατο, απρόσμενο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Σίγουρα θα πάρει πολύ καιρό για να πιστέψουμε ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικός μου ο Γιώργος ήταν ένα παιδί που γνώρισα το ’91, αν δεν κάνω λάθος στην Παριζιάνα, στην Πάτρα. Ανώνυμοι και οι δύο. Δεν χρειαζόταν να περάσει καιρός για να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα γίνει κάτι. Εγώ, ας πούμε, ευθύνομαι για την πρώτη του αφίσα στο Καράβελ με τον Παϊτέρη, όταν κάναμε το Καράβελ, λόγω του τραγουδιού «Καραβάνι» και τον έβαλα δια της βίας», αφηγείται ο Στέλιος Ρόκκος.

«Ο Γιώργος είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που είχε άστρο, όχι όταν ήταν πάνω στην πίστα μόνο και από κάτω. Αυτό που με συγκινεί πιο πολύ, αλήθεια στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια είναι αυτή η βαθιά σιωπή της μαμάς του και της οικογένειάς του, που δέχτηκε και πάρα πολύ αρνητικά σχόλια λόγω αυτού του τρόπου ζωής.

Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η μάνα μπορεί να κλαίει τόσο βουβά και τόσο σιωπηλά, που μπορεί να είναι πολύ πιο δυνατό το ουρλιαχτό από όλων μας», σχολίασε ο τραγουδιστής για τον θάνατο του συναδέλφου του που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

«Είναι πολύ φίλος μου ο Αντώνης Ρέμος. Η πρώτη συναυλία –κάτι που δεν ξέρετε που έγινε στο άγαλμα– είμαι εγώ. Πιστεύω ότι το άγαλμα είναι εκεί. Δεν μπορεί να το αγγίξει κανείς, ούτε την ιστορία του αγάλματος.

Δεν ξέρω αν θα ακύρωνα τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω τι θα έκανα. Και δεν μπορείς να ξέρεις και τη σχέση που είχε ο Γιώργος με τον Αντώνη και ο Αντώνης με τον Γιώργο. Δηλαδή αν δεν ήταν πραγματικά φίλοι, επειδή ήταν επώνυμος συνάδελφος, έπρεπε να το ακυρώσει; Δεν ξέρω» απαντά ο Στέλιος Ρόκκος για τον πρόσφατο σάλο σχετικά με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Ο θάνατος των δύο αδελφών του

«Ο πόνος του να χάνεις τα δύο σου αδέλφια δεν περιγράφεται, Σταματίνα. Αυτό είναι άδικο. Γιατί άδικο είναι να φεύγει ένας άνθρωπος νέος στα καλά καθούμενα, που προσπαθεί να τα φέρει βόλτα, να μεγαλώσει τα παιδιά του, να περιμένει η οικογένεια τόσα από αυτόν και ξαφνικά έτσι να φεύγει. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς, χρειάζεσαι βοήθεια.

Ο λόγος που δεν έφυγα από τη Λήμνο μετά από όλα αυτά είναι γιατί δεν θα το άντεχε η μανούλα μου να φύγω και εγώ. Γιατί σκέφτηκα πολύ να φύγω από τη Λήμνο μόλις “φύγαν” τα αδέρφια μου», εξομολογείται σε άλλο σημείο της κουβέντας ο Στέλιος Ρόκκος.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο αδέλφια του Στέλιου Ρόκκου έφυγαν από τη ζωή με διαφορά δύο ετών, βυθίζοντας την οικογένειά τους σε βαρύ πένθος. Ο Κώστας Ρόκκος πέθανε εντελώς ξαφνικά σε ηλικία 50 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο της Λήμνου, όπου είχε μεταφερθεί αφού ένιωσε αδιαθεσία τον Ιούνιο του 2021. Τον Δεκέμβριο του 2023 έχασε τη ζωή του σε ηλικία 50 ετών ο Νίκος Ρόκκος από πνιγμό στη θαλάσσια περιοχή της Λήμνου, ενώ είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα.

Τα σχόλια για τις ηχηρές απουσίες από την κηδεία Μαζωνάκη

«Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή ούτε εγώ πήγα στην κηδεία και ούτε θα πήγαινα στην κηδεία, ακόμα και αν ήταν της αδελφής μου», απαντά ο Στέλιος Ρόκκος.

«Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία, γιατί έχω περάσει πολύ δύσκολες κηδείες. Δεν μπορώ να πάω σε κηδεία. Δεν μπορώ. Δηλαδή θα μου προσάψουν ότι δεν πήγα στην κηδεία; Ε, εντάξει. Και αυτοί που πήγαν και τράβαγαν με το κινητό τι είναι καλύτεροι;», συμπλήρωσε στο σχόλιό του ο τραγουδιστής.

Η σχέση με τη Λελέ Γκόφα και η ζωή στη Λήμνο

«Δεν ζηλεύω. Απλώς μ’ αρέσει η γυναίκα να σέβεται τον εαυτό της. Στο ντύσιμό της. Δεν ζηλεύω αν κοιτάζουν άλλοι τη γυναίκα μου αλλά δεν μου αρέσουν αυτά με τα αποκαλυπτικά ρούχα. Γιατί ξέρω πώς θα σχολιάζουν οι άντρες όταν είστε μπροστά εσείς. Δεν θέλω να σχολιάζουν έτσι δηλαδή τη γυναίκα μου», παραδέχεται ο Στέλιος Ρόκκος στη συνέχεια της συνέντευξης.

«Όταν έρχομαι σε αυτόν τον τόπο, νιώθω μια σιγουριά, νιώθω μια ζεστασιά, νιώθω ότι είμαι πώς είναι η λάμπα που τη βιδώνεις και ανάβει. Ενεργειακά έτσι είμαι, πλήρης. Νιώθω πιο σίγουρος για μένα. Νιώθω πολύ οικεία και επειδή έχω μεγαλώσει σε χωριό, ποτέ δεν μου ταίριαζε η πόλη. Μπορεί να με εντυπωσίαζε ως έφηβο και ως παιδί, αλλά ποτέ δεν με κέρδισε η πόλη και πάντα με άγχωνε.

Εδώ πέρα ανάβαμε φωτιές τα βράδια, παίζαμε και τις κιθάρες μας. Οι πρώτοι έρωτες, τα πρώτα ραντεβού», αφηγείται ο τραγουδιστής στη Σταματίνα Τσιμτσιλή περπατώντας στα στενά του χωριού του.