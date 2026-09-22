Γιώργος Λιάγκας σε Δημήτρη Ουγγαρέζο: “Με έκραξες ανελέητα” – “Αφού το λένε στα social media, γιατί να μην το πούμε κι εμείς;”

Έναν απολαυστικό διάλογο είχαν σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, ο Γιώργος Λιάγκας και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό».

Η αφορμή για τη συζήτησή τους στάθηκε μια αναφορά του παρουσιαστή, ο οποίος αποκάλυψε πως ο συνεργάτης του τον… «έκραξε» στο ραδιόφωνο, με αφορμή το γεγονός ότι βάφει τους κροτάφους του!

Γ.Λ.: Με έκραξες το πρωί ανελέητα.

Δ.ΟΥ.: Το έφερε η κουβέντα, Γιώργη, δεν το έκανα με σκαλέτα. Αφού το λένε στα social media, γιατί να μην το πούμε κι εμείς εδώ;

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Είναι κάτι που δεν το έχω κρύψει. Έχουν γκριζάρει οι κρόταφοί μου και τους περνάω μια μπογιά μικρή. Το παραπήγαμε χθες! Κάθισα χθες και πλενόμουν μία ώρα…».

Δ.ΟΥ.: Γιατί ρε Γιώργο; Είναι ικανά τα σχόλια να σε κάνουν να ξεβάψεις τη μπογιά;

Γ.Λ.: Δεν μου άρεσε η εικόνα μου, για τα σχόλια χέσ…κα!