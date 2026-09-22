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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Προσπάθησαν να πάρουν 5.000 ευρώ από 57χρονο – Τον κάλεσαν ως αστυνομικοί που θα έπιαναν τους απατεώνες

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Άμεσα συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στις Σέρρες, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας 53χρονος και μία 52χρονη, που προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν 57χρονο στην πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, νωρίτερα χθες το μεσημέρι συνεργός τους τηλεφώνησε στον παθόντα προσποιούμενος τον αστυνομικό και του ζήτησε να συγκεντρώσει το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και να τα τοποθετήσει σε συγκεκριμένο σημείο προκειμένου δήθεν να συλλάβουν τους απατεώνες που θέλανε να τον εξαπατήσουν.

Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών εντοπίστηκαν ο άνδρας και η γυναίκα οι οποίοι θα παραλάμβαναν το ποσό και συνελήφθησαν.

Από την κατοχή τους κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

  • Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.
  • Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.
  • Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται:

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

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