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Φωτιά σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών – Στη μάχη δύο ελικόπτερα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στο Στρυμωνικό Σερρών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 14:45.

Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα.

Επίσης ο Δήμος Ηράκλειας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα απο drones μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών.

Σέρρες Φωτιά

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