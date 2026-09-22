Πλεύρης: Κλείνει οριστικά η δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στις Θερμοπύλες – Παραδίδουμε τον χώρο στους κατοίκους

Στην οριστική παύση λειτουργίας της δομής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στις Θερμοπύλες προχωρά το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με το κλείσιμο της εγκατάστασης να έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, επανήλθε στο θέμα με ανάρτησή του στο Χ, από τον χώρο των Θερμοπυλών, επισημαίνοντας ότι η δομή δεν φιλοξενεί πλέον κανέναν και ότι το επόμενο διάστημα ο χώρος πρόκειται να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία.

«Είμαστε στον Ιερό Χώρο των Θερμοπυλών, στον Αντριάντα του Λεωνίδα. Και στα 300 μέτρα από εδώ είναι η δομή των μεταναστών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης, σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας τη γειτνίαση της εγκατάστασης με το ιστορικό τοπόσημο.

Όπως σημειώνει ο υπουργός, η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας για τη λειτουργία της δομής ήταν, κατά την άποψή του, λανθασμένη, ενώ πλέον, λόγω της μειωμένης ανάγκης φιλοξενίας, δεν κρίνεται απαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας της.

«Μία δομή που έγινε σίγουρα σε λάθος σημείο και πλέον δεν τη χρειαζόμαστε καθώς οι ροές είναι μειωμένες», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Ο Θάνος Πλεύρης υπογραμμίζει παράλληλα ότι το κλείσιμο της δομής αποτελούσε ειλημμένη απόφαση του υπουργείου και ότι είχε προαναγγείλει την εξέλιξη από την πρώτη στιγμή. «Από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι αυτή η δομή θα κλείσει», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, σήμερα η εγκατάσταση δεν έχει φιλοξενούμενους, ενώ ο επόμενος στόχος είναι η αξιοποίηση του χώρου προς όφελος της περιοχής.

«Σήμερα δεν έχει κανένα φιλοξενούμενο και το επόμενο διάστημα την παραδίδουμε στους κατοίκους για να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο η περιοχή», αναφέρει ο κ. Πλεύρης.

Το οριστικό χρονοδιάγραμμα για τη δομή των Θερμοπυλών είχε ανακοινωθεί από τον υπουργό στις 15 Ιουλίου. Τότε ο κ. Πλεύρης είχε δηλώσει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου η δομή θα καταστεί αδρανής, ενώ θα ολοκληρωθούν παράλληλα οι απαραίτητες νομοθετικές και διοικητικές διαδικασίες για το κλείσιμό της. «Από την 1η Οκτωβρίου η δομή δεν θα λειτουργεί», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.