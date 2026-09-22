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Μπέττυ Μαγγίρα: Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο μόντελινγκ

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THESTIVAL TEAM

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Η Μπέττυ Μαγγίρα βρέθηκε σήμερα το πρωί, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, καλεσμένη της Ζήνας Κουτσελίνη στην πρωινή εκπομπή του Star, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, και για το GNTM που έκανε χθες πρεμιέρα.

«Ήταν ένα πολύ ωραίο επεισόδιο το χθεσινό, το χάρηκα πάρα πολύ. Δέσαμε πάρα πολύ σαν ομάδα και περάσαμε ωραία», είπε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα είπε στη συνέχεια: «Αυτό που θέλουμε είναι να δείξουμε στον κόσμο πώς ένα άγουρο παιδί που έρχεται, πώς μπορεί να μεταλλαχθεί, να μεταμορφωθεί, να λάμψει. Αυτό θέλουμε να το δουν οι τηλεθεατές και μπορεί για κάποιους να μην το καταλαβαίνετε πόσο μπορεί να λάμψουν και να το δείτε στην πορεία.

Είναι καταπληκτικά και πολύ ωραία τα παιδιά που έχουν έρθει και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο μόντελινγκ, δεν πια μόνο η ομορφιά. Ομορφιά είναι το μέσα μας. Έρχεται ένας και έχει μια προσωπικότητα που μπορεί να σε κάνει να τον βλέπεις κούκλο ή κούκλα».

Μπέττυ Μαγγίρα

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