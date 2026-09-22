Φθιώτιδα: Στη φυλακή ο 46χρονος που χαστούκισε 10χρονο και απείλησε με σουγιά και τη μητέρα του

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9/26) ένας 46χρονος κάτοικος Στυλίδας, ο οποίος επιτέθηκε αναίτια σε ένα αγόρι που δεν έχει συμπληρώσει καν τα 10 έτη και το απείλησε με σουγιά μαζί και τη μητέρα του, σε κεντρικό δρόμο της Στυλίδας.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (20/9), έξω από το σπίτι που διαμένει ο 10χρονος και η 36χρονη μητέρα του. Ο 46χρονος, όπως κατήγγειλε η μητέρα, τους προσέγγισε και χωρίς αφορμή χαστούκισε το παιδί στο μάγουλο.

Πριν προλάβουν να αντιληφθούν τι συνέβη ο 46χρονος έβγαλε σουγιά και άρχισε να απειλεί τόσο το έντρομο αγόρι όσο και τη μητέρα του, προκαλώντας αναστάτωση στη γειτονιά, πριν απομακρυνθεί από το σημείο.

Άμεση κινητοποίηση και σύλληψη

Η 36χρονη ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Στυλίδας. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, κατέγραψαν τα χαρακτηριστικά του δράστη και εξαπέλυσαν άμεσα αναζητήσεις για τον εντοπισμό του.

Ο 46χρονος εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 21:30 το βράδυ επί της οδού Πετρίδου. Σε έλεγχο που ακολούθησε , παρέδωσε στους αστυνομικούς τον αναδιπλούμενο σουγιά, ο οποίος και κατασχέθηκε.

Μετά την έρευνα των αστυνομικών και την κατάθεση της μητέρας ο δράστης συνελήφθη με τις κατηγορίες, της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων ατόμων, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Χωρίς αναστολή η καταδίκη

Ο 46χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9) ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Μάλιστα, αποφασίστηκε η ποινή να εκτιθεί κανονικά, καθώς δεν χορηγήθηκε αναστολή, ενώ και στην έφεσή του δεν δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί απευθείας στη φυλακή.