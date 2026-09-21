Αυτό είναι το πιο υγιεινό βραδινό snack για καλύτερο ύπνο, σύμφωνα με διαιτολόγους

Αν πεινάς λίγο πριν κοιμηθείς, δεν χρειάζεται να αγνοήσεις την πείνα σου. Ο σωστός συνδυασμός τροφών μπορεί να σε χορτάσει χωρίς να σε «βαρύνει» και σύμφωνα με διαιτολόγους, να λειτουργήσει υπέρ του ύπνου σου.

Υπάρχουν βράδια που το βραδινό μοιάζει ήδη πολύ μακρινό και λίγο πριν πέσεις για ύπνο αρχίζεις να σκέφτεσαι τι υπάρχει στο ντουλάπι της κουζίνας. Μπισκότα, chips ή ένα γρήγορο μπολ δημητριακών μπορεί να είναι οι πρώτες επιλογές που έρχονται στο μυαλό, όμως οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει ένας πολύ καλύτερος συνδυασμός.

Σύμφωνα με διαιτολόγους που μίλησαν στη Martha Stewart, ένα mix από ξηρούς καρπούς -και ιδιαίτερα φιστίκια Αιγίνης- και αποξηραμένα βύσσινα αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για τις βραδινές λιγούρες.

Και ο λόγος δεν είναι μόνο ότι πρόκειται για ένα εύκολο snack. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός προσφέρει πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες, ενώ περιλαμβάνει συστατικά που συνδέονται και με τον φυσιολογικό κύκλο του ύπνου.



Γιατί φιστίκια και βύσσινα;

Η διαιτολόγος και plant-forward chef Jackie Newgent αποκαλεί τον συγκεκριμένο συνδυασμό «snooze mix». Όπως εξηγεί, είναι ένα απλό και νόστιμο snack χωρίς διεγερτικές ουσίες.

Το βασικό πλεονέκτημα των ξηρών καρπών είναι ο συνδυασμός πρωτεΐνης, καλών λιπαρών και φυτικών ινών. Αυτά συμβάλλουν στον κορεσμό, ενώ, σύμφωνα με τη διαιτολόγο Sapna Peruvemba, ο συγκεκριμένος συνδυασμός μπορεί να βοηθήσει ώστε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα να παραμένουν πιο σταθερά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, ένα μικρό snack μπορεί να ικανοποιήσει την πείνα χωρίς να χρειαστεί να καταναλώσεις ένα μεγάλο και βαρύ γεύμα λίγο πριν ξαπλώσεις.

Το συστατικό των βύσσινων που συνδέεται με τον ύπνο

Τα βύσσινα έχουν ακόμη ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό: αποτελούν μία από τις φυσικές διατροφικές πηγές μελατονίνης, της ορμόνης που συμμετέχει στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης. Οι ξηροί καρποί, από την άλλη, περιέχουν μαγνήσιο, ένα μέταλλο που συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες του οργανισμού και συνδέεται μεταξύ άλλων με τη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος.

Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι ένα μπολάκι με φιστίκια και βύσσινα λειτουργεί σαν «υπνωτικό». Πρόκειται περισσότερο για έναν διατροφικά ισορροπημένο συνδυασμό που αποφεύγει ορισμένα από τα πράγματα που μπορούν να λειτουργήσουν εις βάρος του ύπνου.



Και κυρίως, δεν έχει όσα δεν θέλεις πριν κοιμηθείς

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι, εφόσον επιλέξεις αποξηραμένα βύσσινα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, το snack δεν βασίζεται σε μεγάλες ποσότητες πρόσθετων σακχάρων. Παράλληλα, δεν περιέχει καφεΐνη, σε αντίθεση με επιλογές όπως η μαύρη σοκολάτα, ο καφές ή το πράσινο τσάι, που ειδικά σε ανθρώπους με μεγαλύτερη ευαισθησία στην καφεΐνη μπορεί να δυσκολέψουν τον ύπνο. Η ποσότητα, βέβαια, εξακολουθεί να έχει σημασία. Ακόμη και ένα θρεπτικό snack μπορεί να προκαλέσει δυσφορία εάν καταναλωθεί σε μεγάλη ποσότητα ακριβώς πριν από τον ύπνο.

Τι άλλο μπορείς να φας αν πεινάσεις αργά το βράδυ;

Η ίδια λογική μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους συνδυασμούς.Το ζητούμενο είναι να συνδυάζεις μια πηγή φυτικών ινών με πρωτεΐνη και καλά λιπαρά. Για παράδειγμα, φέτες μήλου με φυστικοβούτυρο ή γιαούρτι με σπόρους chia και βύσσινα μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές επιλογές. Αντίθετα, οι ειδικοί προτείνουν να αποφεύγουμε λίγο πριν τον ύπνο snacks με καφεΐνη, πολύ μεγάλες μερίδες αλλά και επιλογές που αποτελούνται κυρίως από επεξεργασμένους υδατάνθρακες και έχουν ελάχιστη πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες.

Τελικά, λοιπόν, το βραδινό snack δεν χρειάζεται να είναι «απαγορευμένο». Αν πραγματικά πεινάς, το τι θα επιλέξεις φαίνεται να έχει μεγαλύτερη σημασία από το γεγονός ότι τρως λίγο πριν κοιμηθείς.

Πηγή: queen.gr