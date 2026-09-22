Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 22 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 22 Σεπτεμβρίου:

1789: Οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν του Οθωμανούς Τούρκους στη Μάχη του Ρίμνικ, στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού Πολέμου του 1787-1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του γράφει τον αντικριστό χορό «Der Sieg vom Helden Coburg, K.587» («Η Νίκη του ήρωα Κόμπουργκ»), προς τιμήν του στρατηγού Γιοσίας φον Κόμπουργκ, που ηγήθηκε των αυστριακών δυνάμεων.

1912: Καταπλέει στον Ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο «Δελφίν», το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου.

1964: Ο πρωθυπουργός, Γεώργιος Παπανδρέου, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς.

2001: Ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα «Μέμφις Γκρίζλις» και γίνεται ο πρώτος έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.

2010: Ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα «Μαλάκας» (Malakas), η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα, με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη «malakas» σημαίνει «δυνατός», και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα, εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.

Γεννήσεις

1791: Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός, που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραματικός φυσικός του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος οποίος απομόνωσε βενζίνη και συνέθεσε τους πρώτους χλωράνθρακες και ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή (1831), τους νόμους της ηλεκτρόλυσης (1833) και την περιστροφή του πολωμένου φωτός, υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου (1845). Εφηύρε ακόμη την πρώτη ηλεκτρική στήλη και διατύπωσε πολλές από τις αρχές του ηλεκτρισμού. Εισήγαγε ακόμη τους όρους «διηλεκτρικό», «ηλεκτρόδιο», «άνοδος», «κάθοδος», «ιόν» και «ιονισμός». Προς τιμήν του, δόθηκε το όνομά του στη μονάδα χωρητικότητας των πυκνωτών (Farad). (Θαν. 25/8/1867)

1918: Χανς Σολ, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο, που εκτελέστηκε στη Ναζιστική Γερμανία. (Θαν. 22/2/1943)

1957: Νικ Κέιβ, Αυστραλός ρόκερ.

Θάνατοι

1408: Ιωάννης Ζ’ Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 1370)

1828: Σάκα, βασιλιάς των Ζουλού, που από φυλή τούς κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτίου Αφρικής. (Γεν. 30/4/1787)

1991: Γιάννης Νεγρεπόντης, (Γιάννης Ξυνοτρούλιας το πραγματικό του όνομα), Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας. (Γεν. 8/8/1930)

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