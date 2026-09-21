Η Σδούκου δημοσίευσε την εγγραφή της στη ΝΔ το 1997: “Επειδή ο Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι”

Συνέχεια στην πολιτική αντιπαράθεσή της με τον Νικόλα Φαραντούρη του ΠΑΣΟΚ δίνει η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, απαντώντας σε όσα είχε πει νωρίτερα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για την επαγγελματική της πορεία.

Στο εκρηκτικό πάνελ στο OPEN, όπου υπήρξε έντονη αντιπαράθεση, ο κ. Φαραντούρης αναφέρθηκε στην προηγούμενη επαγγελματική δραστηριότητα της κ. Σδούκου, λέγοντας: «Σας γνώρισα ως Αλέκα Σδούκου, υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια…».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση της κ. Σδούκου, η οποία με ανάρτησή της στο Χ δημοσίευσε, παράλληλα, την απόδειξη εγγραφής της στη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι είναι μέλος του κόμματος από το 1997.

«Επειδή ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι» σημειώνει μεταξύ άλλων η κα Σδούκου, τονίζοντας ότι έγινε για πρώτη φορά μέλος της ΝΔ το 1997, σε ηλικία 19 ετών.

Όπως αναφέρει, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της και την έναρξη της δικηγορίας, εντάχθηκε, «κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας», στο στελεχιακό δυναμικό του Ελληνικού Δημοσίου ως νομικός.

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι, ανεξάρτητα από την κομματική της ιδιότητα, θεωρεί πρωταρχικό τον ρόλο της ως δημόσιας λειτουργού.

«Πάνω από την ιδιότητα του μέλους της @neademokratia, είχα πάντα την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο δημόσιος λειτουργός οφείλει να υπηρετεί «με ευσυνειδησία και ακεραιότητα τα καθήκοντά του ανεξαρτήτως κυβέρνησης και πολιτικών προϊστάμενων».

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σημείωσε ότι αναγκάστηκε, όπως αναφέρει, να δημοσιοποιήσει για πρώτη φορά την απόδειξη εγγραφής της στο κόμμα «για να πειστούν ο κ. Φαραντούρης και οι όμοιοί του και να σταματήσουν τα ψέματα».

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Μια οφειλόμενη απάντηση στον κ. Φαραντούρη και δεν θα ασχοληθώ ξανά με την περίπτωση του.

Επειδη ο κ. Φαραντούρης έχει γυρίσει 2-3 κόμματα μόνο τα τελευταία χρόνια, δεν σημαίνει πως είμαστε όλοι ίδιοι.

Γράφτηκα πρώτη φορά μέλος της ΝΔ το 1997 σε ηλικία 19 ετών. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μου, και αφού άρχισα να ασκώ δικηγορία, είχα την τιμή, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, να ενταχθώ ως νομικός στο στελεχιακό δυναμικό του Ελληνικού Δημοσίου. Θέση που κατέχω εδώ και μια εικοσαετία.

Πάνω από την ιδιότητα του μέλους της @neademokratia, είχα πάντα την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού. Εκείνου που υπηρετεί με ευσυνειδησία και ακεραιότητα τα καθήκοντα του ανεξαρτήτως κυβέρνησης και πολιτικών προϊστάμενων, όπως οφείλει ο Δημόσιος λειτουργός. Δεν αντιλαμβανόμαστε όλοι τις δημόσιες θέσεις ως κομματικά λάφυρα της εκάστοτε κυβέρνησης. Και είμαστε περισσότεροι.

ΥΓ. Αναγκάζομαι να καταθέσω για πρώτη φορά την απόδειξη της εγγραφής μου, για να πειστούν ο κ. Φαραντούρης και οι όμοιοι του και να σταματήσουν τα ψέματα».