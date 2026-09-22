Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε άνετα 2-0 τη Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στον 2ο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε μία άνετη νίκη με 2-0 (6-4, 6-1) κόντρα στη Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο στο 500άρι της Σιγκαπούρης.

Αν και κινδύνεψε να χάσει το πρώτο σετ η Μαρία Σάκκαρη γύρισε από το 2-4 και με ένα τρομερό σερί κατάφερε να κάνει το 1-0 ενάντια στη Λίντα Φρουβίρτοβα στη Σιγκαπούρη, για να βάλει πλώρη προς τη νίκη.

Στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα τενίστρια δεν αντιμετώπισε κανένα εμπόδιο, μιας και βρέθηκε να προηγείται 5-0, με την αντίπαλό της από την Τσεχία να κερδίζει μόνο ένα γκέιμ και την Σάκκαρη να προκρίνεται εύκολα στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Η Σάκκαρη στον επόμενο γύρο θα κοντραριστεί με την Χιμπίνο (νο. 190 της παγκόσμιας κατάταξης) από την Ιαπωνία και όποια από τις δύο βγει νικήτρια, θα βρεθεί αντιμέτωπη με όποια επικρατήσει από το Γκίμπσον-Μοργκάνοβα.