Αλβανία: Ένταλμα σύλληψης για την επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών

Οι εισαγγελείς που έχουν επιφορτιστεί με την έρευνα υποθέσεων διαφθοράς στην Αλβανία εξέδωσαν σήμερα ένταλμα εις βάρος της επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, Βλόρα Χισένι, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς στην οποία εμπλέκεται επίσης ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας.

Η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) ανακοίνωσε ότι διέταξε την αναστολή των καθηκόντων της Χισένι και την επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού, καθώς θεωρείται ύποπτη για αποκάλυψη απόρρητων πληροφοριών.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Βλόρα Χισένι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη χώρα.

Πρόκειται για το τελευταίο σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ο οποίος βρίσκεται εδώ και μήνες αντιμέτωπος με ένα κίνημα αμφισβήτησης σχετικά με ένα αμφιλεγόμενο σχέδιο για την ανάπτυξη τουριστικού συγκροτήματος στο νότιο τμήμα της χώρας. Το σχέδιο υποστηρίζεται από τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, συνελήφθη επίσης αξιωματούχος της εγκληματολογικής υπηρεσίας.

Η Χισένι ηγείται από το 2023 της αλβανικής κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SHISH).

Ο διορισμός της είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην Αλβανία, λόγω της κοσοβαρικής υπηκοότητάς της, αλλά και των προηγούμενων καθηκόντων της ως δεύτερης στην ιεραρχία των υπηρεσιών πληροφοριών του Κοσόβου, από τις οποίες είχε αποπεμφθεί.

Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας, Ιλίρ Πρόντα, ο οποίος αποπέμφθηκε νωρίτερα φέτος, εμφανίστηκε επίσης ενώπιον της SPAK σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Η έρευνα έχει επίσης στο στόχαστρο τον Ερμάλ Μπεκίρι, ο οποίος συνελήφθη στη Γαλλία στα τέλη Αυγούστου, καθώς και τον επιχειρηματία Εργκίς Αγκάσι, που συνελήφθη στις 26 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ