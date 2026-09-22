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Χαλκιδική: Φωτιά σε ΙΧ στην Κασσάνδρα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό όχημα στην περιοχή του Παλιουρίου στον Δήμο Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να κατασβέσουν την πυρκαγιά.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Χαλκιδική

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