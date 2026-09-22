Χαλκιδική: Φωτιά σε ΙΧ στην Κασσάνδρα

Συναγερμός σήμανε σήμερα στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό όχημα στην περιοχή του Παλιουρίου στον Δήμο Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και να κατασβέσουν την πυρκαγιά.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.