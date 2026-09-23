Χρήστος Μενιδιάτης: Είχα πάει κι εγώ στο ιατρείο της Καρνεάδου – Γνωστός μου μού έκλεισε το ραντεβού

Ο Χρήστος Μενιδιάτης περιέγραψε στην εκπομπή «Happy Day» την εμπειρία του από το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου είχε βρεθεί και ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Ο τραγουδιστής μίλησε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής για τον Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας την ελπίδα πως η τραγική κατάληξη της υπόθεσης μπορεί να αποτελέσει αφορμή για να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

«Όλο τον κόσμο συγκλόνισε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος και δοτικός. Ίσως είναι η αιτία και η αφορμή το δικό του αντίο, να γίνει αρχή για κάτι καλό, να σωθεί κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Χρήστος Μενιδιάτης αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί στο παρελθόν το ίδιο ιατρείο, καθώς ένας γνωστός του είχε μεσολαβήσει για να κλείσει το ραντεβού.

Όπως εξήγησε, είχε απευθυνθεί στον συγκεκριμένο γιατρό για ένα ζήτημα υγείας, το οποίο τελικά δεν αποδείχθηκε σοβαρό. Η επίσκεψή του περιορίστηκε σε μία εξέταση και δεν χρειάστηκε να επιστρέψει.

«Είχα πάει σε αυτό το ιατρείο, σε αυτόν τον κύριο, για όλους που δεν έχουν καμία σχέση, ως παθολόγο μου τον είχαν συστήσει. Είχα κάποιο θέμα, το οποίο δεν ήταν τίποτα τελικά. Μάλιστα, ένας γνωστός μου μού έκλεισε το ραντεβού. Πήγα εκεί, μου έκανε μια εξέταση, δεν ξαναπήγα, αυτό ήταν όλο», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Δείτε το βίντεο: