Χρυσοχοΐδης: Θα διαφωνούσα να πάρει άδεια ο Ριζάι αλλά το προβλέπει ο νόμος – Θα συλληφθεί όπως συλλαμβάνονται όλοι

Στην υπόθεση απόδρασης του Αλκέτ Ριζάι, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Μάλιστα, απάντησε με αιχμές στον Μαρίνο Σκανδάμη, με αφορμή την κριτική που έχει ασκηθεί για τη χορήγηση άδειας στον Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του και αναζητείται από τις Αρχές. Ο Ριζάι είχε λάβει συνολικά 16 άδειες από τις φυλακές.

«Ο κύριος Σκανδάμης τι θέλει τώρα; Ο κύριος Σκανδάμης, επί των ημερών του όταν ήταν γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν έδινε άδεια στους καταδίκους; Είναι κατά της αδειοδότησης άδειας σε καταδίκους; Των φυλακισμένων; Όχι, να μας το πει αυτό», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνέχισε σε έντονο ύφος:

«Τι είδους αντιπολίτευση είναι αυτή; Αλήθεια, πού απευθύνονται; Τι νομίζουν δηλαδή ότι κάνουν με αυτό το θέμα; Εκ του ασφαλούς απευθύνουν κατηγορίες;»

Κάλεσε, μάλιστα, τον Μαρίνο Σκανδάμη να απαντήσει εάν, κατά τη θητεία του ως γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, συμμετείχε στη διαδικασία χορήγησης αδειών σε κρατουμένους.

«Τον ρωτώ λοιπόν, έδινε ως γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης άδειες και μάλιστα ήταν ο ίδιος επικεφαλής της επιτροπής αυτής που έδινε άδειες στους κρατούμενους, μαζί με τον εισαγγελέα και μαζί με τον διευθυντή των φυλακών; Ναι ή όχι; Και τι μας λέει τώρα;»

Αναφερόμενος ειδικά στον Ριζάι, σημείωσε:

«16 άδειες είχε πάρει ο Ριζάι. Αν θέλετε προσωπικά, θα διαφωνούσα με τον συγκεκριμένο να πάρει άδεια, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα του νόμου».

Διεμήνυσε δε ότι ο Αλκέτ Ριζάι «θα συλληφθεί όπως συλλαμβάνονται όλοι και θα δείτε στη συνέχεια πόσο η κεκτημένη ταχύτητα της αστυνομίας πόσες ακόμα επιτυχίες θα έχει».