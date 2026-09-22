Στο εδώλιο δύο άνδρες για το δυστύχημα με 2 νεκρούς σε “κόντρες” με μηχανές στην Πιερία – “Άκουγα επί χρόνια τα ουρλιαχτά”

Στο ακροατήριο του Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης δικάζεται υπόθεση με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα σε δρόμο όπου διεξάγονταν αυτοσχέδιοι αγώνες ταχύτητας («κόντρες») με μοτοσικλέτες, στο Βαρικό Πιερίας, παραπλεύρως της ΠΑΘΕ.

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου κάθονται δύο άντρες που διώκονται για επικίνδυνη οδήγηση με θάνατο και ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη.

Το δυστύχημα συνέβη το βράδυ της 10ης Μαρτίου του 2023, όταν δύο μοτοσικλετιστές αναμετρήθηκαν σε ευθεία μήκους 400 μέτρων. Μετά την «κόντρα», σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο αναβάτες κινήθηκαν αντίθετα στη διαδρομή αναπτύσσοντας ταχύτητα- άγνωστο εάν προηγήθηκε συνεννόηση μεταξύ τους για έναν δεύτερο γύρο ή όχι.

Κατά την κίνηση της επιστροφής, ο ένας μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με ένα μοτοποδήλατο- «παπάκι» που στο ενδιάμεσο μπήκε στη διαδρομή, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα τόσο ο 22χρονος αναβάτης της μίας μοτοσικλέτας όσο και ο 20χρονος αναβάτης του δικύκλου-«παπάκι». Ακόμη τραυματίστηκαν δύο νεαροί- ηλικίας, τότε, 21 και 17 ετών, που παρακολουθούσαν τον αυτοσχέδιο αγώνα.

Κατηγορούμενοι βρίσκονται ο 26χρονος μοτοσικλετιστής που συμμετείχε στην «κόντρα» και ως ηθικός αυτουργός ο 49χρονος ιδιοκτήτης της άλλης μοτοσικλέτας, την οποία φέρεται να είχε παραχωρήσει (μαζί με στολή μοτοσικλετιστή) στον 22χρονο θανόντα.

«Άκουγα επί χρόνια τα ουρλιαχτά από τις μηχανές»

«Ήρθαν κάποια παιδιά από την κόντρα και με ενημέρωσαν ότι χτύπησε το παιδί» είπε, εξεταζόμενος ως μάρτυρας στο Δικαστήριο, ο πατέρας του 20χρονου- νεκρού αναβάτη του δικύκλου. «Έφυγα απευθείας στο νοσοκομείο, όταν έφτασα πήγα για αναγνώριση» σημείωσε και πρόσθεσε ότι επί χρόνια άκουγε από το μπαλκόνι του σπιτιού του τα «ουρλιαχτά» από τις κόντρες με τις μηχανές. «Κάποιος τους προσκαλούσε μέσω εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνα. Μαζεύονταν δεκάδες παιδιά, από διάφορα χωριά. Έλεγα στους γιους μου εάν πηγαίνετε να κάθεστε σε ασφαλές σημείο» κατέθεσε ο ίδιος, υποστηρίζοντας ότι οι «κόντρες» γίνονταν με στοιχηματισμό. «Κάποιοι για χρόνια έβγαζαν λεφτά, υπήρχε δόλος». ανέφερε. Ως προς τις συνθήκες θανάτου του γιου του, κατέθεσε ότι «η δεύτερη μηχανή έπεσε στην πλάτη του παιδιού μου». «Προσπαθώ να ζήσω με αυτό, η ζωή μας άλλαξε. Κάναμε το νεκροταφείο σπίτι μας» συμπλήρωσε ο ίδιος.

«Το έκαναν για μόστρα»

Αυτόπτης μάρτυρας κατέθεσε, από την πλευρά του, ότι ενημερώθηκε για το «ραντεβού» στην πίστα από κάλεσμα μέσω εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο. «’Ακουσα ένα μπαμ και μετά μαυρίλα. Όταν γύριζαν τα παιδιά (μοτοσικλετιστές) βγήκαν τα «παπάκια» στο οδόστρωμα. Και οι δύο “άνοιξαν” γκάζι, ο ένας “έκοψε”. Πιστεύω πως ήθελαν να ξανατρέξουν, το έκαναν για “μόστρα”», κατέθεσε ο μάρτυρας περιγράφοντας τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Τι απολογήθηκαν οι κατηγορούμενοι

Απολογούμενος ο 26χρονος κατηγορούμενος μοτοσικλετιστής είπε ότι είχε πάει στο σημείο 2- 3 φορές ως θεατής και εκείνο το βράδυ «έτρεξε» για πρώτη φορά, διευκρινίζοντας ότι δεν προηγήθηκε «στοιχηματισμός». «Δεν πήγα με πρόθεση να “τρέξω”. Έπιασα κουβέντα με το νεκρό παιδί. Με παρακίνησε ο συγκατηγορούμενός μου. Είπα δεν έχει νόημα γιατί η μηχανή μου ήταν χαμηλότερου κυβισμού και ιπποδύναμης. Πείστηκα τελικά. Στην επιστροφή δεν κάναμε “κόντρα”. Έτρεχα με 100 – 110 χλμ./ώρα, απέφυγα το “παπάκι”», απολογήθηκε.

Καμία ευθύνη δεν αποδέχθηκε ο 49χρονος συγκατηγορούμενός του, ο οποίος ανέφερε ότι τον παρακίνησε ο άτυχος 22χρονος μοτοσικλετιστής να πάει στο σημείο. «Η μηχανή ήταν δική μου, είχα πρόβλημα με τη μέση και δεν οδηγούσα. Πήγα να συναντήσω κάποια παιδιά καθώς αναζητούσα τότε δουλειά στο χώρο της εστίασης. Δεν γνώριζα ότι γίνονται αγώνες στο σημείο», ανέφερε απολογούμενος.

Η δίκη διεκόπη για το Νοέμβριο και θα συνεχιστεί με την εισαγγελική πρόταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ