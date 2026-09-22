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“Άσπρισε” ο Όλυμπος: Ήρθαν τα πρώτα χιόνια στις ψηλές κορυφές – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Τα πρώτα χιόνια της σεζόν έκαναν την εμφάνισή τους στον Όλυμπο σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Η αλλαγή του καιρού και η πτώση της θερμοκρασίας στα ορεινά έφεραν τις πρώτες νιφάδες στις ψηλότερες κορυφές του βουνού, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό φθινοπωρινό σκηνικό.

Η χιονόπτωση εκδηλώθηκε σε μεγάλο υψόμετρο, «ντύνοντας» στα λευκά τα ορεινά καταφύγια και τις κορυφογραμμές. Οι λάτρεις της ορειβασίας και οι οδηγοί βουνού καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες πριν από κάθε εξόρμηση, καθώς ο καιρός στα ορεινά παραμένει μεταβλητός.

Δείτε βίντεο:

Όλυμπος Χιονόπτωση

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