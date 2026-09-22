Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Επισκέψεις σε κορυφαίες εταιρείας τεχνολογίας – H χειραψία με το ρομπότ της Tesla και το high five

Τις εγκαταστάσεις κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας στη Silicon Valley επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με το πρόγραμμα των επαφών του στην Καλιφόρνια να περιλαμβάνει την Tesla, τη Nvidia και τη Sequoia Capital, με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές και τις νέες τεχνολογίες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στο Πάλο ‘Αλτο της Καλιφόρνια. Η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητα στην ηλεκτροκίνηση, τα αυτόνομα συστήματα, την ενέργεια και την ανθρωποειδή ρομποτική μέσω του προγράμματος Optimus.

Γραφείο του Πρωθυπουργού

Η ξενάγηση έγινε από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη, αντιπρόεδρο και διευθυντή του προγράμματος Optimus, ενώ ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla.

Στη συνάντηση στην Nvidia, με οικοδεσπότη τον John Josephakis, Global VP for Business Development, και ανώτατα στελέχη της εταιρείας, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Γραφείο του Πρωθυπουργού

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο ερευνητικό κέντρο της Nvidia, όπου σχεδιάζονται ορισμένοι από τους πιο προηγμένους ημιαγωγούς και συστήματα υπολογιστικής στον κόσμο. Η Nvidia αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως και βρίσκεται στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επεξεργαστές και οι υπολογιστικές πλατφόρμες της αποτελούν βασική υποδομή για την εκπαίδευση και λειτουργία των πιο προηγμένων μοντέλων AI.

Στη συνάντηση στη Sequoia Capital, με οικοδεσπότες τον Konstantine Buhler και τον Doug Leone, Partners στη Sequoia Capital, συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη εταιρειών που βρίσκονται στην αιχμή της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική.