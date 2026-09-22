Ντόρα Μπακογιάννη: Βλέπω αλαζονεία σε κάποιους υπουργούς – Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν

Τα βέλη της κατά υπουργών της κυβέρνησης -τους οποίους δεν κατονόμασε- εξαπέλυσε η Ντόρα Μπακογιάννη, υποστηρίζοντας πως βλέπει αλαζονεία από κάποια μέλη του κυβερνητικού σχήματος.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, «βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής της είπε:

«Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική».

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε αναδρομή και στο πολιτικό σκηνικό πριν από το 2010, όταν, όπως είπε, υπήρχε εναλλαγή μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που εξασφάλιζε μια συνέχεια στη διακυβέρνηση. Όπως ανέφερε, η παράδοση ενός υπουργείου γινόταν τότε σε έναν άνθρωπο που, σε γενικές γραμμές, γνώριζε το αντικείμενο και μπορούσε να συνεχίσει το έργο του προκατόχου του.

Κατά την ίδια, στη συνέχεια επικράτησε ένας έντονος πολιτικός κατακερματισμός, φαινόμενο που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά παρατηρείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η εξέλιξη αυτή, όπως είπε, έχει οδηγήσει σε μια ευρύτερη δυσαρέσκεια και άρνηση απέναντι στο πολιτικό σύστημα. «Αυτός δεν μ’ αρέσει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Όμως, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει», τόνισε η κ. Μπακογιάννη, υπογραμμίζοντας ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες, η ύπαρξη σταθερής κυβέρνησης αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

«Αυτή τη στιγμή με την τρομερή ανασφάλεια και αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, το να έχεις σταθερή κυβέρνηση είναι το παν», είπε, προσθέτοντας ότι «τα πάντα είναι πολιτικά σε αυτή τη ζωή» και πως έχει ιδιαίτερη σημασία ποιος καλείται να διαχειριστεί το μέλλον της χώρας.

Όπως ανέφερε, εφόσον υπήρχε μια διαφορετική αξιόπιστη πολιτική πρόταση ή ένας άλλος πολιτικός αρχηγός που θα μπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική, τότε τα δεδομένα θα ήταν διαφορετικά. «Εάν υπήρχε εναλλακτική πρόταση, εάν υπήρχε ένας άλλος, θα το βλέπαμε, ωστόσο η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, που μας λέει ότι θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ».

Η ίδια υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί πως, στη συγκεκριμένη συγκυρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαχειρίζεται καλύτερα την κατάσταση σε σχέση με τους δύο συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς.

«Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι σ’ αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά απ’ τους άλλους δύο», ανέφερε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο πρωθυπουργός έχει «πολλά ελαττώματα».

Ένα από αυτά, όπως είπε, είναι ότι «εννοεί αυτά που λέει». Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι ζητά από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε παροχές που υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. «Η αντιπολίτευση του ζητάει να τα δώσει όλα, να ανοίξει το πορτοφόλι και να δώσει παραπάνω από όσα μπορεί η χώρα να αντέξει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή της, ζητείται από την κυβέρνηση να αναλάβει κινδύνους για τη χώρα.

«Η άγνοια συγχωρείται, η σκόπιμη παραπληροφόρηση όχι»

Σε έντονο ύφος η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στη δημόσια συζήτηση γύρω από τα δημοσιονομικά περιθώρια και τα όρια πληρωμών.

«Όταν μιλάμε για αγραμματοσύνη, δεν ξέρουν οι άνθρωποι, εντάξει, η άγνοια συγχωρείται. Αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη παραπληροφόρηση», είπε, υποστηρίζοντας ότι τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας γνωρίζουν ποιο είναι το όριο πληρωμών.

Η κ. Μπακογιάννη άσκησε, πάντως, κριτική και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αλαζονείας σε υπουργούς.

«Βλέπω αλαζονεία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουνε. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούνε και άμεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.