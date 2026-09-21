Στα χέρια του ΠΑΟΚ το Σούπερ Καπ γυναικών του χάντμπολ

Με το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περιόδου συνδύασε ο ΠΑΟΚ την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του, καθώς επικράτησε της Αναγέννησης Άρτας με 30-18 στον τελικό του 4ου Σούπερ Καπ γυναικών, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην Ιστορία του.

Στο «Σπίτι του Χάντμπολ» της Μίκρας, ο περσινός νταμπλούχος «δικέφαλος» επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί του και έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης στο μεγαλύτερο μέρος της, έφτασε με άνεση στην κατάκτηση του τροπαίου. Η Αναγέννηση Άρτας προσπάθησε να παραμείνει ανταγωνιστική, όμως δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της αντιπάλου της.

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στα πρώτα λεπτά, με τον ΠΑΟΚ να ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή του μετά το 7′. Ένα σερί 4-0 έφερε την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο +4, με το σκορ να γίνεται 9-5 στο 11′. Η Αναγέννηση αντέδρασε και πλησίασε στα δύο γκολ (9-7 στο 15′), όμως στη συνέχεια αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στο σκοράρισμα.

Η ομάδα της Άρτας έμεινε χωρίς γκολ για εννέα λεπτά, διάστημα στο οποίο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να διευρύνει τη διαφορά του και να φτάσει στο 13-7 στο 20′. Η Αναγέννηση μείωσε εκ νέου σε 13-9, αλλά οι «ασπρόμαυρες» είχαν τον τελευταίο λόγο πριν από την ανάπαυλα, ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος με προβάδισμα έξι τερμάτων (17-9).

Με την επιστροφή των δύο ομάδων στο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ δεν επέτρεψε στην Αναγέννηση να αμφισβητήσει την κυριαρχία του. Στο 35′ η διαφορά έφτασε ξανά στα εννέα γκολ (21-12), ενώ λίγο αργότερα διαμορφώθηκε για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό, τόσο στο 22-12 όσο και στο 23-13.

Η εικόνα του αγώνα δεν διαφοροποιήθηκε μέχρι το 49′, όταν το σκορ ήταν 24-14. Στο τελευταίο οκτάλεπτο ο ΠΑΟΚ πάτησε ακόμη περισσότερο το γκάζι, ανέβασε τη διαφορά στο 27-15 στο 52′ και μετέτρεψε τα υπόλοιπα λεπτά σε… διαδικαστική υπόθεση, φτάνοντας τελικά στο 30-18.

Ο ΠΑΟΚ έχει συμμετάσχει και στους τέσσερις τελικούς του θεσμού και με τη δεύτερη κατάκτησή του, έφτασε πλέον τη Νέα Ιωνία στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ παράλληλα πρόσθεσε το Σούπερ Καπ στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο που είχε κατακτήσει την περσινή σεζόν, ολοκληρώνοντας το τρεμπλ.

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 8-5, 9-7, 13-7, 13-9, 17-9 (ημ.), 19-10, 21-12, 23-13, 25-14, 28-15, 30-18.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 5, Μεντεσίδου, Γκάτζιου 6, Μούρνου, Σεβδίλη 1, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 3, Τσάκαλου 1, Τροχίδου 2, Γκρμπάσεβιτς 2, Πρέμοβιτς 2, Σελεμίδου 4, Μπουράτο 1, Μιλόγεβιτς 3, Ντε Αλμέιδα

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ (Σαΐντοβα): Μανίκη, Παπουτσίδου, Γκόλετς 4, Κοντρακίνα 1, Καπρινιώτη, Παπαγιαννοπούλου 2, Μερκούρη, Γκολούμπεβα, Μπίνα, Κουλ 1, Μπίκοβα 5, Κρασιλνίκοβα 1, Ερόκινα, Νικίτινα 4

Η «χρυσή βίβλος» του Σούπερ Καπ γυναικών στο χάντμπολ έχει ως εξής:

2023 ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης ΠΑΟΚ-Νέα Ιωνία 19-17

2024 Χαλκιοπούλειο Νέα Ιωνία-ΠΑΟΚ 26-18

2025 Φιλίππειο Νέα Ιωνία-ΠΑΟΚ 19-17

2026 Μίκρα Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ-Αναγ. Άρτας 30-18

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ