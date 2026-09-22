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Moody’s: Αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές για τις καταθέσεις της Εθνικής Τράπεζας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Ο οίκος Moody’s αναβάθμισε σε θετικές από σταθερές τις προοπτικές για το αξιόχρεο των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας το αξιόχρεο στη βαθμίδα Baa1.

Παράλληλα, ο Moody’s επιβεβαίωσε το αξιόχρεο των ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας (senior unsecured debt) στη βαθμίδα Baa1 και άλλαξε τις προοπτικές του σε σταθερές από αρνητικές.

Ο αμερικανικός οίκος επιβεβαίωσε επίσης τη βασική πιστοληπτική αξιολόγηση (Baseline Credit Assessment, BCA) της τράπεζας και την προσαρμοσμένη BCA στη βαθμίδα Baa3.

Οι αλλαγές στις αξιολογήσεις σημειώθηκαν μετά την αναβάθμιση των προοπτικών του αξιόχρεου Baa3 του ελληνικού δημοσίου σε θετικές από σταθερές από τον αμερικανικό οίκο την περασμένη Παρασκευή.

Περιθώριο ανόδου

Στην ανακοίνωσή του, ο Moody’s αναφέρει ότι η επιβεβαίωση του αξιόχρεου των μακροπρόθεσμων καταθέσεων και των ομολόγων (senior unsecured) της Εθνικής στη βαθμίδα Baa1 «αντανακλά την επιβεβαίωση της αξιολόγησης Baa3 για την BCA, την αμετάβλητη παραδοχή μας για πολύ χαμηλό ποσοστό πιστωτικών απωλειών της τράπεζας που παρέχει ένα ανοδικό περιθώριο δύο βαθμίδων και την αμετάβλητη παραδοχή μας για χαμηλή πιθανότητα κρατικής στήριξης που δεν οδηγεί σε πρόσθετο ανοδικό περιθώριο της αξιολόγησης».

Ο αμερικανικός οίκος αναφέρει επίσης ότι η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων για την BCA και την προσαρμοσμένη BCA στο Baa3 αντανακλά την ισχυρή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία, την εύρωστη κεφαλαιοποίηση, την ευνοϊκή ποιότητα ενεργητικού και το υψηλό προφίλ ρευστότητας της Εθνικής Τράπεζας.

Τέλος, ο Moody’s επισημαίνει ότι αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ανοδική τάση στην BCA της τράπεζας, ενώ η διατηρούμενη ισχυρή οικονομική επίδοσή της συνεχίζει να στηρίζει το πιστωτικό προφίλ της.

Moody's Εθνική Τράπεζα

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