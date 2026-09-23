Αγανακτισμένοι οι παραγωγοί ελιάς με τις χαμηλές τιμές, στο Παγγαίο σταμάτησαν τη συγκομιδή – Τι ζητούν

Αποφασισμένοι να μην κάνουν βήμα πίσω και να σταματήσουν την συγκομιδή των καρπών από τα ελαιόδενδρα τους είναι οι παραγωγοί και μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου διαμαρτυρόμενοι για την χαμηλή όπως αναφέρουν τιμή που τους δίνουν οι έμποροι.

Οι παραγωγοί εν μέσω συγκομιδής συμμετείχαν σε συγκέντρωση του Αγροτικού Συλλόγου όπου και συζητήθηκε η κατάσταση και τα προβλήματα που μαστίζουν τους αγρότες εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής που έχει εκτιναχθεί στα ύψη λόγω ακριβών τιμολογίων στην ενέργεια, το πετρέλαιο, τα αγροτικά εφόδια κλπ αποφασίζοντας την « παύση συλλογής του καρπού μέχρι να δοθεί βιώσιμη τιμή, 1,50 ευρώ ανά κιλό».

Τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου χαρακτηρίζουν ως «αίσχος» τις ανοιχτές τιμές αγοράς των προϊόντων τους καθώς η τιμή στην πρώτη κατηγορία ελιάς είναι μόλις 1,10 ευρώ ανά κιλό ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που η τιμή είναι μόλις 0,60 ευρώ!

«Οι μεγάλες εταιρείας που παίρνουν την παραγωγή μας τζάμπα γιατί «δεν βγαίνουν» και γιατί όπως λένε δεν πούλησαν την περσινή ελιά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είχαν μείωση στις εξαγωγές 2,5% σε ποσότητα και 0,99% σε αξία, μετά από τη χρονιά του 2025 που όπως λένε οι ίδιοι είχαμε ιστορικό ρεκόρ με εξαγωγές 872 εκατ. Ευρώ και 282.000 τόνων κι ενώ την τελευταία δεκαετία είχανε αύξηση της αξίας των εξαγωγών 115% και του όγκου κατά 61%» επισημαίνει ο Αγροτικός Σύλλογος Παγγαίου.

Κοινό μέτωπο με τους παραγωγούς της Χαλκιδικής.

Όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Παγγαίου, Γρηγόρης Γρουζίδης «το 1,10 ευρώ ανά κιλό είναι χαμηλή τιμή που ίσα ίσα καλύπτει τα έξοδα της παραγωγής» προσθέτοντας ότι «υπήρξε συνομιλία με τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής προκειμένου να «συναντηθούμε από κοινού με τους εμπόρους για να συζητήσουμε το θέμα» ενώ «σήμερα (σ.σ. χτες) κάναμε και μια διαμαρτυρία «με αγροτικά οχήματα στον κόμβο Γαληψού- Ορφανίου».

Οι παραγωγοί του Παγγαίου όπως είπε ο κ. Γρουζίδης συντονισμένα με τους ελαιοπαραγωγούς της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς Νέας Καλλικράτειας, Νέων Σιλάτων, Ελαιοχωρίων, Τριγλίας, Φλογητών, Αγίου Μάμαντος, Ολύνθου, Ποτίδαιας, Ορμύλιας, Διονυσίου, Καλυβών, Νέας Γωνιάς έστειλαν επιστολή στις βιομηχανίες και εμπόρους ζητώντας συνάντηση με αντικείμενο τη διαμόρφωση των τιμών και τα ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς.

«Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθεί ένας ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών, με στόχο την καλύτερη δυνατή συνεργασία» επισημαίνεται στην επιστολή.