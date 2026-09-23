Θεσσαλονίκη: Εργοδότης καταδικάστηκε μετά τον επεισοδιακό χωρισμό από υπάλληλό του – Απειλούσε ότι θα τα πει όλα στους γονείς της

Σε μπελάδες που έφτασαν να απασχολήσουν τη δικαιοσύνη κατέληξε ο «παράνομος» δεσμός μιας νεαρής κοπέλας με τον εργοδότη της, καθώς μετά τον επεισοδιακό χωρισμό τους την απείλησε ότι θα αποκαλύψει τη σεξουαλική τους σχέση στην οικογένειά της, αν δεν επιστρέψει στη θέση της στην επιχείρηση.

Το τελευταίο περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του σημειώθηκε τα τελευταία 24ωρα, όταν ο κατηγορούμενος πήγε απροειδοποίητα στο διαμέρισμα της νεαρής —το οποίο χρησιμοποιούσαν και για τις ερωτικές τους συνευρέσεις— και άρχισε να χτυπάει το κουδούνι της εξώπορτας, αφού κατάφερε να εισέλθει στην πολυκατοικία. Είχε προηγηθεί τηλεφωνική προσπάθεια για να επικοινωνήσει μαζί της, αλλά και απειλητικά μηνύματα στα οποία της έγραφε, μεταξύ άλλων, ότι θα την καταστρέψει επαγγελματικά, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος την είχε τοποθετήσει σε θέση ευθύνης στις μισές από τις επιχειρήσεις που διατηρεί.

Σύμφωνα με την καταγγελία της παθούσας και όσα κατέθεσε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, εκτός από επαγγελματικές σχέσεις διατηρούσε και ερωτικό δεσμό με τον εργοδότη της, ο οποίος παρέμενε κρυφός για σχεδόν οκτώ μήνες που είχαν σεξουαλικές επαφές, καθώς ο ίδιος διατηρεί πολύχρονη σχέση και δεν έπρεπε να αποκαλυφθεί. Το πρόβλημα ξεκίνησε, όπως κατέθεσε η γυναίκα, όταν αποφάσισε να διακόψει την ερωτική αλλά και την επαγγελματική σχέση που είχε με τον κατηγορούμενο.

«Είχαμε πει να το λήξουμε πολιτισμένα και ο καθένας να συνεχίσει τη ζωή του, αλλά συνέχεια το λέγαμε και ξαναβρισκόμασταν», είπε αρχικά, περιγράφοντας ότι εξαρχής της είχε γίνει ξεκάθαρο από τον εργοδότη της ότι δε θα χώριζε από τη σχέση του και θα συνέχιζαν στα κρυφά, κάτι με το οποίο είχε συμφωνήσει.

«Στην πορεία όμως όλου αυτού που γινόταν, εκείνος ζήλευε πάρα πολύ, είχε υποψίες ότι μιλάω με άλλον και έπαιρνε το κινητό μου για να το ελέγξει. Κι ας είχε σχέση. Εγώ ήθελα να οριοθετηθεί αυτή η κατάσταση και δε μιλούσα λόγω της δουλειάς. Έφτασε όμως η στιγμή που κατάλαβα ότι δε βγάζει κάπου όλο αυτό και το καλοκαίρι, μετά από επτά μήνες δηλαδή που συνέβαινε, αποφάσισα να φύγω από την επιχείρηση. Δεν ήθελα να τον καταστρέψω ούτε θα έλεγα στη σύντροφό του για τη σχέση μας, δεν ήθελα ποτέ να του κάνω κακό», ανέφερε.

Η ίδια εξήγησε στο δικαστήριο πως «δεν είμασταν ζευγάρι, αλλά είχαμε μια παράνομη σχέση. Εκτός από το σεξ καθόμασταν και μαζί. Ωστόσο, αφότου του ανακοίνωσα την απόφασή μου, δε σταμάτησε να με ενοχλεί και να με απειλεί μάλιστα ότι θα μου κάνει κακό στην πορεία της ζωής μου».

«Θα σε πάρω σηκωτή»

Ένα από τα περιστατικά που κατέθεσε η παθούσα στο δικαστήριο ήταν όταν ο κατηγορούμενος επισκέφτηκε το σπίτι των γονιών της σε κοντινή πόλη, όπου η ίδια είχε βρει καταφύγιο για να τον αποφύγει, προκειμένου να την πείσει να επιστρέψει στην εργασία της. Μάλιστα, τη δεύτερη φορά την απείλησε λέγοντας ότι «θα σε πάρω σηκωτή» και πως θα αποκάλυπτε τον παράνομο δεσμό τους στους γονείς της.

«Έκανα πάρα πολύ υπομονή μέχρι να φτάσω στην αστυνομία, γιατί καταλαβαίνω και τα δικά μου λάθη. Προσπαθούσα πολιτισμένα να το λύσουμε και δεν τον κατήγγειλα νωρίτερα για να μη του δημιουργήσω πρόβλημα. Όταν ήρθε στο σπίτι των γονιών μου σκεφτόμουν: πώς θα τους εξηγήσω αυτό το πράγμα; Με απείλησε λέγοντας πως “αν δεν έρθεις μαζί μου, θα τα πω όλα στους γονείς σου”, ενώ εγώ είχα πάει στο πατρικό μου προκειμένου να είμαι μακριά του».

Συνεχίζοντας την κατάθεσή της, η νεαρή κοπέλα ανέφερε ότι από την ημέρα που αποφάσισε να διακόψει τις επαφές και τις επαγγελματικές της σχέσεις με τον κατηγορούμενο δεχόταν απανωτές κλήσεις και μηνύματα, φτάνοντας στο σημείο να αλλάξει αριθμό τηλεφώνου, ενώ σκεφτόταν σοβαρά να μετακομίσει μόνιμα από τη Θεσσαλονίκη για να απαλλαγεί από τον ίδιο.

Σχετικά με το τελευταίο περιστατικό που οδήγησε και στη σύλληψη του κατηγορούμενου, ανέφερε ότι γνώριζε πως την παρακολουθεί, καθώς κάθε φορά που επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη τον έβλεπε να περνάει κάτω από το σπίτι της. Ωστόσο, την τελευταία φορά βρισκόταν μαζί με φίλη της και μόλις εκείνη έφυγε, τότε χτύπησε το κινητό της από απόκρυψη και, όταν το σήκωσε, άκουσε τη φωνή του κατηγορούμενου.

«Μου είπε κάποια πράγματα, όπως ότι δε θα τον ξεχάσω ποτέ κ.λπ., και του απάντησα πριν το κλείσω ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσά μας. Συνέχισε τις κλήσεις και του έστειλα μήνυμα λέγοντας: “αν συνεχίσεις, θα πάρω την αστυνομία”. Ήρθε έξω από την πόρτα μου, ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και χτυπούσε το κουδούνι. Τρομοκρατήθηκα γιατί ήμουν μόνη μου. Είμαι μια αξιοπρεπέστατη κοπέλα και έχω γονείς που με στηρίζουν, δε γίνεται να φοβάμαι να περπατήσω ή αν είναι κάποιος έξω από την πόρτα μου», κατέθεσε.

Η απολογία

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι ήθελε η παθούσα να επιστρέψει, καθώς ήταν αναντικατάστατη στις επιχειρήσεις του.

«Έδινε πάντα τον καλύτερό της εαυτό, δε θα της έκανα ποτέ κακό. Εκείνη την ημέρα ανέφερα ότι θα τα έλεγα όλα στους γονείς της, γιατί ήταν οι μόνοι στους οποίους μπορούσα να μιλήσω για αυτό. Είχε δικαίωμα να μην είναι μαζί μου, αλλά ως υπεύθυνη του μαγαζιού είχε μια ευθύνη. Έκανα λάθος που πήγα στην πόλη της», είπε.

Σχετικά με τα μηνύματα που απέστειλε στην παθούσα, στα οποία της έγραφε μεταξύ άλλων πως θα την καταστρέψει επαγγελματικά, υποστήριξε ότι τα έλεγε από το άγχος του για το πώς θα την έχανε από τη δουλειά. «Ποτέ δεν ήθελα το κακό της, της είπα να μην αγχώνεται. Δεν καταλάβαινα γιατί με φοβάται», είπε.

Για το επίδικο περιστατικό και το γεγονός ότι χτυπούσε το κουδούνι του σπιτιού της τα χαράματα, υποστήριξε ότι την κάλεσε στο τηλέφωνο και ανησύχησε όταν της είπε πως την αγαπάει και εκείνη του το έκλεισε. «Πήγα στο σπίτι της και απλά χτύπησα το κουδούνι, δεν ήθελα να την απειλήσω», ισχυρίστηκε.

Τελικά το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή, ενώ ως παρεπόμενες ποινές του επιβλήθηκε η απαγόρευση προσέγγισης της παθούσας και της οικίας της, καθώς και η απαγόρευση επικοινωνίας μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο.

Πηγή: protothema.gr