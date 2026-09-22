Θεσσαλονίκη: Με επιτυχία στο Ωραιόκαστρο το τελικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο του έργου GivEUvoice

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου και η ΜΚΟ USB – Ενωμένες Κοινωνίες των Βαλκανίων συνδιοργάνωσαν με επιτυχία στο Ωραιόκαστρο την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026, το τελικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο του έργου GivEUvoice, στο οποίο πήραν μέρος εταίροι του έργου από τις 8 συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν το πρωί στο Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς» στο Παλαιόκαστρο. Το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Κονταξοπούλειο» οι δράσεις δικτύωσης συνοδεύτηκαν από ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις, αθλητικές επιδείξεις και μουσική.

Η πρωινή εκδήλωση αποτέλεσε έναν χώρο διαλόγου, ανταλλαγής και δικτύωσης μεταξύ νέων, οργανώσεων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος GivEUvoice στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Βρέθηκαν στο επίκεντρο οι εμπειρίες και οι προτάσεις των νέων, με έμφαση στη νεανική συμμετοχή, τη δημοκρατικότητα και την κοινωνική συμπερίληψη στις περιφερειακές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.

Οι συζητήσεις στο Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς» στόχο είχαν να συμβάλουν στην ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ νέων, τοπικών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη της φωνής των νέων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, καλωσόρισε στο Ωραιόκαστρο τους συμμετέχοντες του Συνεδρίου. Αναφέρθηκε συνοπτικά στην πρωτοβουλία που ανέλαβε και υλοποίησε αναφορικά με τη σύσταση Συμβουλίου Νέων στον Δήμο Ωραιοκάστρου, θέτοντας τη νέα γενιά στο επίκεντρο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο έργο GivEUvoice, τονίζοντας πως είναι ένα πρόγραμμα φτιαγμένο ειδικά για νέους που ζουν σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπως είναι και ο Δήμος Ωραιοκάστρου.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης η αντιδήμαρχος Σύγχρονου Πολιτισμού, Χριστίνα Ζάπρα, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΠΚΜ, Χρήστος Μήττας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Νέων Δήμου Ωραιοκάστρου, Άγγελος Τσιτιρίδης.

Οι εργασίες του Συνεδρίου

Μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου έγινε παρουσίαση της πορείας, των αποτελεσμάτων και του αντικτύπου του προγράμματος από τους εταίρους. Επίσης, παρουσιάστηκαν η εμπειρία των νέων μέσα από τη συμμετοχή τους στις ανταλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και οι προτάσεις πολιτικής του προγράμματος από τα νέα άτομα.

Στις εργασίες συμμετείχαν με online τοποθετήσεις η Laura Ventura, Project Adviser at the European Education and Culture Executive Agency, ο Χαράλαμπος Παπαϊωάννου, Policy Officer at the European Commission και η Μαρία Ροΐδη, Youth Programme Coordinator και Youth Worker της «ActionAid Hellas». Επίσης, συμμετείχε και μίλησε σχετικά με τις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στον Δήμο Ωραιοκάστρου για τη νέα γενιά η γενική γραμματέας του Δήμου Ωραιοκάστρου, Αναστασία Σισμανίδου.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τον ρόλο «των χώρων νεολαίας» ως χώρων συμμετοχής, διαλόγου και ενεργοποίησης των νέων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατόπιν δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας, με στόχο τη συλλογή ιδεών και προτάσεων πάνω στις πολιτικές συστάσεις του προγράμματος, έγινε σύντομη παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων από κάθε ομάδα εργασίας. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με συζήτηση και τοποθετήσεις εκπροσώπων Συμβουλίων Νέων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Δράσεις για νέες και νέους

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Ωραιοκάστρου στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Κονταξοπούλειο». Μεταξύ άλλων έγιναν επιδείξεις ξιφασκίας, Cheerleading από τους Hellenic Stars με το τμήμα Youth Pom – Rigel, αθλητικές δράσεις και ζωγραφική για παιδιά.

Την επομένη, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση των εταίρων, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με το έργο και την πορεία υλοποίησής του.

Στη συνέχεια, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το Ωραιόκαστρο μέσα από μια πεζή περιήγηση στην πόλη. Ιδιαίτερη στάση αποτέλεσαν τα εκθέματα που φιλοξενούνται στις βιτρίνες καταστημάτων κεντρικού δρόμου της πόλης, στο πλαίσιο της αστικής περιοδικής έκθεσης που υλοποιείται στον Δήμο Ωραιοκάστρου, συνδέοντας τον δημόσιο χώρο και την τοπική αγορά με την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επιστροφή των εταίρων στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Εκεί πραγματοποιήθηκαν οι τελευταίες παρουσιάσεις, ο συνολικός απολογισμός των εργασιών και της πορείας του έργου, καθώς και ο αποχαιρετισμός των εταίρων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της τελικής συνάντησης.

Το έργο έκλεισε με την ολοκλήρωση αυτών των δράσεων, αφήνοντας όμως πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη. Μέσα από τις συναντήσεις, τις κοινές εμπειρίες και τη συνεργασία αναπτύχθηκε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα, δημιουργήθηκαν δεσμοί μεταξύ των συμμετεχόντων και τέθηκαν οι βάσεις για τη συνέχιση της επικοινωνίας και της συνεργασίας τους.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων μη αστικών περιοχών, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου, θα συνεχίσει να υφίσταται, κρατώντας ζωντανή αυτή τη σύνδεση και φέρνοντας πιο κοντά νέους από διαφορετικές περιοχές και χώρες. Έτσι, το τέλος του έργου δεν σηματοδοτεί και το τέλος της κοινής αυτής πορείας, αλλά μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για νέες ανταλλαγές, συνεργασίες και πρωτοβουλίες.

Ο σύνδεσμος που ακολουθεί περιέχει τις σχετικές πληροφορίες: https://giveuvoice.eu

Το έργο GivEUvoice συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.