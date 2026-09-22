Θεσσαλονίκη: Το εντυπωσιακό mural στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη – Δείτε εικόνες

Ένα εντυπωσιακό mural το οποίο είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη κοσμεί το γήπεδο του Φοίνικα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Δημιουργός της τοιχογραφίας είναι ο Ηλίας Στύλος γνωστός στο ευρύ κοινό ως Hayate. Ο καλλιτέχνης ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες τη δημιουργία του mural, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του τραγουδιστή ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών.

“Θέλαμε να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, πάνω από όλα άνθρωπο και μετά τραγουδιστή. Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια του και την καψούρα του. Ήταν ένας μοναδικός, ξεχωριστός, άλλος σαν αυτόν δεν θα υπάρξει. Ήθελα να τον αποτυπώσω στην καλύτερη στιγμή, να τον θυμόμαστε, να τον τιμήσουμε για τον άδικο χαμό του, εδώ στον Φοίνικα της Καλαμαριάς”, ανέφερε στο thestival.gr o Ηλίας Στύλος.

“Αφιερωμένο στον ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζωνακη”, είχε αναφέρει ο καλλιτέχνης σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν και ξεκίνησε την επιβλητική τοιχογραφία.

Τα βίντεο που αναρτά ο καλλιτέχνης έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη συντριπτική πλειονότητα των χρηστών να εκφράζει τον θαυμασμό της για το έργο αλλά και τη θλίψη του για την απώλεια του καλλιτέχνη.

Ο Hayate έχει δημιουργήσει αρκετά εντυπωσιακά murals αφιερωμένα σε σημαντικές προσωπικότητες του αθλητισμού, Σε αυτά περιλαμβάνονται το εμβληματικό γκράφιτι του θρυλικού ποδοσφαιριστή Βασίλη Χατζηπαναγή, αυτό του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του χρυσού Μίλτου Τεντόγλου, καθώς και εντυπωσιακά έργα αφιερωμένα σε διακεκριμένους Έλληνες Ολυμπιονίκες, όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Ελίνα Τζένγκο και η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.