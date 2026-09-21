Νάξος: Ενθαρρυντικά νέα για τη 16χρονη που έπεσε από ταράτσα – Κούνησε τα άκρα της μετά από πέντε μέρες

Ενθαρρυντικά είναι τα νέα για την κατάσταση της 16χρονης, η οποία την περασμένη Πέμπτη (17/9) έπεσε από την ταράτσα σπιτιού σε χωριό της Νάξου, καθώς σήμερα κατάφερα να κουνήσει τα άκρα της μετά από πέντε ημέρες νοσηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades.gr, κούνησε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών της δίνοντας ελπίδες για ανάρρωση στην οικογένειά της. Παράλληλα, φαίνεται να ανταποκρίνεται σταδιακά σε ακουστικά ερεθίσματα, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις βγήκαν καθαρές.

Σε περίπτωση που η υγεία της συνεχίσει να βελτιώνεται οι γιατροί αναμένεται να επιχειρήσουν σταδιακά να μειώσουν τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, ώστε το κορίτσι να υποστηρίζεται με οξυγόνο.

Η 16χρονη είχε μεταφερθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Νάξου και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε στην Αθήνα, όπου νοσηλεύεται σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε η ανήλικη.

Παράλληλα, ο άνδρας, στο σπίτι του οποίου φέρεται να βρισκόταν η κοπέλα εκείνη την ημέρα, είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους μέχρι να πραγματοποιηθεί η δίκη. Ο πατέρας της ανήλικης προχώρησε σε μήνυση σε βάρος του, καταγγέλλοντας αρπαγή ανηλίκου. Ωστόσο, εκείνος αρνείται την κατηγορία και δηλώνει αθώος.