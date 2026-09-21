Ιδιωτική συνάντηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον βασιλιά Κάρολο στη Σκωτία

Ο βασιλιά Κάρολος Γ΄ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχαν ιδιωτική συνάντηση που διήρκεσε μία ώρα, στη Σκωτία στο Κάστρο του Μπαλμόραλ.

Η σημερινή συνάντηση του Βαρθολομαίου με τον Βρετανό μονάρχη ήταν η δεύτερη μετά την ανάρρησή του στον βρετανικό θρόνο.

Η πρώτη είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022, ενώ κατά το παρελθόν ο Παναγιώτατος και ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας είχαν συναντηθεί στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο βασιλιάς Κάρολος δέχθηκε κατ’ εξαίρεση τον Πατριάρχη, σε ιδιωτική συνάντηση στην προσωπική του θερινή κατοικία, το Κάστρο του Μπαλμόραλ.

Η συνομιλία, η οποία είχε προβλεφθεί να διαρκέσει μισή ώρα, παρατάθηκε για ακόμη μισή ώρα μέσα σε «πολύ εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ιδιαίτερα θερμή υποδοχή αποτυπώθηκε και κατά την αναχώρηση του Οικουμενικού Πατριάρχη, καθώς, σύμφωνα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Βρετανός μονάρχης τον προέπεμψε μέχρι την έξοδο του κάστρου.

Στη σημαντική αυτή συνάντηση, τον Παναγιώτατο συνόδευαν ο επίσκοπος Ιλίου, Ραφαήλ, ο οποίος διακονεί στη Σκωτία, και ο Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος, διευθυντής του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου.