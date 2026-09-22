Άγριο ξέσπασμα της Άριας Καλύβα κατά Οικονομόπουλου για τον Μαζωνάκη: “Ποιος είσαι ρε μεγάλε, δεν βρίσκεις ούτε 5 λεπτά;”

Τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος, για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, σχολίασε η Άρια Καλύβα.

Η δημοσιογράφος, έδωσε την δική της τοποθέτηση, σχετικά με όλα όσα είπε ο καλλιτέχνης.

Συγκεκριμένα ανέφερε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα: «Εγώ θέλω να ασχοληθώ όμως και με άλλο ένα κομμάτι που αφορά στον τραγουδιστή. Άκουσα στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη τις δηλώσεις του Νίκου Οικονομόπουλου, ο οποίος είπε ότι τον τελευταίο μήνα με καλούσε στο τηλέφωνο ο Γιώργος Μαζωνάκης και δεν το σήκωνα και έχω τύψεις. Αλήθεια τώρα; Και εδώ είναι που θα χρησιμοποιήσω τον λαϊκό τρόπο: Ποιος είσαι ρε μεγάλε; Σε καλεί δηλαδή επί ένα μήνα ο Γιώργος Μαζωνάκης και δεν βρίσκεις ούτε πέντε λεπτά να σηκώσεις το τηλέφωνο;»

«Υπάρχει και μια ιεραρχία στον χώρο της νύχτας που τη σέβονται όλοι. Ποιος είσαι ρε μεγάλε; Και δεν το λέω τυχαία. Γιατί ένα παράπονο του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν ότι τον τελευταίο καιρό τον είχαν αφήσει μόνο του, τον είχαν εγκαταλείψει λίγο…Και μην βλέπουμε τώρα τα κροκοδείλεια δάκρυα και τα ψηφιακά likes…», σημείωσε έπειτα η δημοσιογράφος σε έντονο τόνο.

Τι είχε πει ο Νίκος Οικονομόπουλος στην κηδεία

Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε βρεθεί στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη και είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον συνάδελφό του, χαρακτηρίζοντάς τον αγαπητό και καλό άνθρωπο.

Εκεί αποκάλυψε και τη λεπτομέρεια που προκάλεσε τώρα τη δημόσια αντίδραση της Άριας Καλύβα: ότι περίπου τον τελευταίο ενάμιση μήνα ο Μαζωνάκης τον καλούσε επανειλημμένα.

Ο ίδιος εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν συνεχώς σε συναυλίες και μακριά από την Αθήνα και γι’ αυτό δεν κατάφερε να μάθει τι ακριβώς ήθελε να του πει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι μετά τον θάνατό του το γεγονός αυτό τον στενοχωρεί και του δημιουργεί ενοχές.