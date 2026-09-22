Ηγουμενίτσα: Πορεία μέχρι το σημείο της γυναικοκτονίας – Στις 11:00 η κηδεία της εικοσιπεντάχρονης

Με οργή, θλίψη και την απαίτηση να μη χαθεί καμία άλλη γυναίκα, πολίτες -γυναίκες και άντρες- κάθε ηλικίας συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ηγουμενίτσας για τη δολοφονία της εικοσιπεντάχρονης από τον πρώην σύντροφό της.

«Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μη λείψει», «Ούτε μία λιγότερη, καμία άλλη δολοφονημένη» έγραφαν ορισμένα από τα πανό που κρατούσαν οι συγκεντρωμένοι.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαβάστηκε το κείμενο της Πρωτοβουλίας Γυναικών, με το οποίο καταδικάζεται η έμφυλη βία και απορρίπτονται οι αναφορές σε «κακές στιγμές», «εγκλήματα πάθους» ή «θολωμένα μυαλά», που επιχειρούν να απομακρύνουν τη συζήτηση από την ουσία του εγκλήματος.

«Δεν θα συνηθίσουμε τον τρόμο, δεν θα μείνουμε βουβές να μετράμε πληγές και δολοφονημένες. Μετατρέπουμε τη θλίψη σε οργή και τον φόβο σε κοινό αγώνα στον δρόμο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Πρωτοβουλία, ζητώντας παράλληλα τη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία».

Ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας μέχρι το σημείο του ποδηλατόδρομου όπου κόπηκε βίαια η ζωή της εικοσιπεντάχρονης. Εκεί όπου πριν από λίγες ημέρες η νεαρή γυναίκα, που ετοιμαζόταν να κάνει ένα ακόμη βήμα στη ζωή της ξεκινώντας το μεταπτυχιακό της, δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της.

Η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και επιδιώκει να δημιουργήσει έναν χώρο ασφάλειας, ενημέρωσης, αλληλεγγύης και συλλογικής δράσης, ανοιχτό σε κάθε γυναίκα της πόλης.

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής που διενήργησε ο ιατροδικαστής Γιάννης Αϊβατίδης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εικοσιπεντάχρονη Πηνελόπη δέχθηκε 14 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ τα τραύματα στα χέρια της μαρτυρούν ότι προσπάθησε να αμυνθεί.

Η οικογένεια και οι άνθρωποι που την αγαπούσαν αποχαιρετούν την εικοσιπεντάχρονη στις 11 το πρωί, στη Μεταμόρφωση Αττικής.