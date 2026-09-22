Ζωή Κρονάκη για “Καλημέρα Ελλάδα”: Αφού έφυγε ο Γιώργος Παπαδάκης, γιατί να μη φύγει και ο τίτλος;

Στην κάμερα της «Super Κατερίνα» μίλησε η Ζωή Κρονάκη για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, τον ανταγωνισμό, τις αλλαγές στην ΕΡΤ, το «Καλημέρα Ελλάδα» αλλά και τη μητρότητα.

«Είναι η τρίτη μας χρονιά με τον Τάσο Ιορδανίδη. Νομίζω ότι θα είναι και η καλύτερη. Είναι αυτό που κάποιες φορές το διαισθάνεσαι», ανέφερε αρχικά.

«Μου αρέσει πάρα πολύ ο ανταγωνισμός και βλέπω ότι φέτος είναι μια ακόμη πιο ανταγωνιστική χρονιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Σαββατοκύριακο παραμένει ενεργό. Νιώθω τώρα ότι μπαίνουν ολοένα και περισσότεροι παίκτες στο παιχνίδι και η ζώνη του Σαββατοκύριακου θα είναι εφάμιλλη του ανταγωνισμού της καθημερινής», πρόσθεσε η Ζωή Κρονάκη.

Για το νέο «Studio 4» με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο είπε: «Είναι ένα προϊόν με δύο διαφορετικούς παρουσιαστές από αυτούς που είχαμε συνηθίσει και είχαμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, με μια διαφορετική θεματολογία. Πολλοί μου λένε “α, μια εκπομπή ίδια με την άλλη”. Εγώ δεν βλέπω ότι βλέπουμε δύο ίδια προϊόντα».

Όσο για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, σχολίασε: «Νομίζω ότι ήταν αναπόφευκτο αυτό, γιατί τα παιδιά, η Νάνσυ και ο Θανάσης, το έχουν χτίσει το κοινό τους».

Η Ζωή Κρονάκη αναφέρθηκε και στον Άκη Παυλόπουλο: «Δεν μπορώ να είμαι αμερόληπτη, γιατί είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο ξεκίνησα και αυτό δεν το ξέρει πάρα πολύ ο κόσμος. Ξεκίνησα μαζί του στο Alter μια ενημερωτική εκπομπή και ήταν ο πρώτος άνθρωπος τον οποίο συνάντησα στην Αθήνα. Πάντα λέω για τον Άκη ότι, εκτός από ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, είναι ένας κύριος με Κ κεφαλαίο».

«Νιώθω ότι όταν γίνεται ένα καινούργιο εγχείρημα, ακόμη και από τον τίτλο και από τη θεματολογία, τα πράγματα πρέπει να αλλάζουν. Υπήρξε μια εκπομπή η οποία χάραξε τη δική της πορεία για πάρα πολλά χρόνια, η μακροβιότερη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Για ποιο λόγο, αφού έφυγε ο Γιώργος Παπαδάκης, να μη φύγει και ο τίτλος;», ανέφερε για το «Καλημέρα Ελλάδα».

Τέλος, μιλώντας για τη μητρότητα, εξομολογήθηκε: «Έχω καλή επαφή με τα παιδιά. Έχουμε και τα πάνω μας και τα κάτω μας. Εννοείται ότι υπάρχουν οι κλασικοί καυγάδες. Υπάρχουν τα κλασικά χτυπήματα πόρτας στο δωμάτιο, γιατί ο ένας είναι στην προεφηβεία και ο άλλος είναι στην εφηβεία κανονικότατα. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι εκεί και να τους ακούω».

«Δυσκολεύτηκα αρκετά στα χρόνια που τα παιδιά ήταν μωρά. Είχα πολύ άγχος, ειδικά στο πρώτο. Όσο περνάνε τα χρόνια τόσο πιο πολύ απολαμβάνω τη μητρότητα. Επομένως, όχι, δεν μου λείπουν τα μπεμπέ και τα παιδικά χρόνια», κατέληξε η Ζωή Κρονάκη.