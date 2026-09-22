Νίκος Ευαγγελάτος για Γιώργο Μαζωνάκη: Αν του δίνανε λίγο οξυγόνο, θα ζούσε σήμερα – Όλο αυτό είναι το σχεδιασμένο έγκλημα

Σε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο για τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προχώρησε ο Νίκος Ευαγγελάτος μέσα από το “Live News”, το απόγευμα της Τρίτης (22/09).

«Αν πίεσαν τον Μαζωνάκη να κάτσει σε αυτή την καρέκλα ενώ δεν ήθελε και τον πίεσε ο υπνωτιστής, εάν του κάνανε την υδροθεραπεία και τον στέγνωσαν από την Τρίτη και αν την Τετάρτη, όταν δεν ήθελε να κάνει την πλασμαφαίρεση, τον καθηλώσανε να την κάνει και επειδή ήταν και σε υπερδιέγερση του έκανε και τη μέθη, όλο αυτό είναι το σχεδιασμένο έγκλημα.

Εάν δεν είχαν, και δεν είχαν ούτε μία συσκευή Ambu, που κάνει 100 ευρώ, την ώρα που ψυχορραγούσε, να του δώσουν λίγο οξυγόνο, να πάρει πέντε ανάσες, και αυτό θα αρκούσε για να σωθεί, τότε τι να πούμε;

Καταλάβατε τι είπε ο γιατρός; Ο γιατρός του δημόσιου νοσοκομείου, ο αναισθησιολόγος. Όχι η ανειδίκευτη γιατρός, ούτε ο “σούπερ γιατρός”, ο σύζυγός της από το διπλανό γραφείο, που λέει “εγώ δεν ήξερα”. Λες και δεν ήξερε τι γινόταν μέσα.

Εάν όσα σας έχουμε πει σήμερα επιβεβαιωθούν, ο Μαζωνάκης δεν είχε έμφραγμα, δεν είχε καρδιοπάθεια. Το έμφραγμα το έπαθε γιατί στέγνωσε ο οργανισμός του από οξυγόνο», σχολίασε ο Νίκος Ευαγγελάτος.

«Τι είπε, λοιπόν, ο αναισθησιολόγος; Αν είχαν μια συσκευή Ambu, που κάνει 100 ευρώ, και ξέρανε να τη λειτουργούν και του δίνανε λίγο οξυγόνο, ο Μαζωνάκης θα ζούσε σήμερα. Τρεις ανάσες ήθελε. Ούτε αυτές δεν είχαν.

Τον έβαλαν, τον τεμάχισαν οικονομικά, γιατί αυτός ήταν ο λόγος, και δεν είχαν μια συσκευή Ambu να πάρει τρεις ανάσες για να ζήσει. Τόσες ήθελε. Τόσες ήθελε. Θα ζούσε σήμερα. Τρομερή ιστορία. Τρομερή», κατέληξε ο Νίκος Ευαγγελάτος.