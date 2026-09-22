MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μεντβέντεφ για Μερτς: Ο πιο άχρηστος καγκελάριος – Διώξτε τον πριν σας σύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κάλεσε τους Γερμανούς να «απαλλαγούν» από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, προτού, όπως υποστήριξε, τους παρασύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Μεντβέντεφ ισχυρίστηκε ότι «ο νεοναζισμός, η ρωσοφοβία και η εμμονή με την Ουκρανία» έχουν καταστήσει τον Μερτς «τον πιο άχρηστο Γερμανό καγκελάριο».

«Γερμανοί, απαλλαγείτε από αυτόν προτού σας παρασύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Γνωρίζετε τις συνέπειες τέτοιων πολέμων», έγραψε ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά σε ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Μερτς έχει εξελιχθεί στον «πιο ανίκανο καγκελάριο», σε τέτοιο βαθμό ώστε, όπως ανέφερε, ακόμη και ο πρώην καγκελάριος Όλαφ Σολτς «να μοιάζει καλύτερος» συγκριτικά μαζί του.

Ντμίτρι Μεντβέντεφ Φρίντριχ Μερτς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Χειρουργείο για Τάχα Άλι και Παβλένκα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Ενισχύεται με 20 νέους υπαλλήλους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας–Θράκης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Μητέρα Γιώργου Μαζωνάκη: Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου

LIFESTYLE 8 λεπτά πριν

Δήμητρα Αλεξανδράκη: Για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι φυσιολογικός

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Σταμάτης Κραουνάκης: “Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ανατινάξει ένα σάπιο σύστημα στον αέρα”

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Τουρκία: Βίντεο δείχνει τον ένοπλο δράστη με την καραμπίνα έξω από το σχολείο – Τον συνέλαβαν οι Αρχές, 8 τραυματίες