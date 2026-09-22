Μεντβέντεφ για Μερτς: Ο πιο άχρηστος καγκελάριος – Διώξτε τον πριν σας σύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, κάλεσε τους Γερμανούς να «απαλλαγούν» από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, προτού, όπως υποστήριξε, τους παρασύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Μεντβέντεφ ισχυρίστηκε ότι «ο νεοναζισμός, η ρωσοφοβία και η εμμονή με την Ουκρανία» έχουν καταστήσει τον Μερτς «τον πιο άχρηστο Γερμανό καγκελάριο».

«Γερμανοί, απαλλαγείτε από αυτόν προτού σας παρασύρει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Γνωρίζετε τις συνέπειες τέτοιων πολέμων», έγραψε ο Μεντβέντεφ στα αγγλικά σε ανάρτησή του στο X.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Μερτς έχει εξελιχθεί στον «πιο ανίκανο καγκελάριο», σε τέτοιο βαθμό ώστε, όπως ανέφερε, ακόμη και ο πρώην καγκελάριος Όλαφ Σολτς «να μοιάζει καλύτερος» συγκριτικά μαζί του.