GNTM: Έβαλε τα κλάματα μπροστά στους κριτές – “Δεν θα κλαις ούτε θα δικαιολογείσαι” της είπε η Μπέττυ Μαγγίρα

Τις δυνάμεις της στις auditions του GNTM επιχείρησε να δοκιμάσει η Σταυρούλα, στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Η νεαρή υποψήφια στάθηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή διεκδικώντας μία θέση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού μόδας, με τη συζήτηση να παίρνει στην πορεία πιο προσωπική τροπή.

Όταν ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε στις αναλογίες και στο σώμα της, η Σταυρούλα μίλησε για μία δύσκολη περίοδο που είχε περάσει μακριά από τους δικούς της ανθρώπους, χωρίς να μπορέσει να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Είσαι ένα πολύ χαρισματικό κορίτσι πραγματικά. Το σώμα σου δυστυχώς δεν έχει ένα εύκολο size, χωρίς αυτό να το απορρίπτουμε, γιατί είναι ένα εκπληκτικά πολύ ωραίο σώμα. Ούτε θέλω να μπω στις διαδικασίες “θα αδυνατίσεις, θα παχύνεις” κλπ. Δεν μου αρέσει να το λέω αυτό σε ένα όμορφο κορίτσι», της είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

Η Σταυρούλα αναφέρθηκε τότε σε μία δύσκολη περίοδο που πέρασε το προηγούμενο καλοκαίρι στην Τουρκία. «Είχα αδυνατίσει το καλοκαίρι όταν είχα πάει στην Τουρκία. Είχα γυρίσει έτσι. Δεν ήμουν σε καθόλου καλή ψυχολογική κατάσταση, μακριά από τους δικούς μου, μακριά από το αγόρι μου. Ήταν πολύ δύσκολα. Δεν είναι ότι άφησα το σώμα μου, απλά χαλάρωσα και λέω “Σταυρούλα, κοίτα να γίνεις πρώτα καλά και στην ψυχή σου και στο σώμα σου και μετά θα το ξαναφτιάξεις το σώμα σου”», εξομολογήθηκε συγκινημένη.

Βλέποντάς την να δακρύζει, η Μπέττυ Μαγγίρα θέλησε να την εμψυχώσει. «Μην κλαις, μην κλαις. Δεν υπάρχει λόγος να κλαις. Για κανέναν λόγο δεν θα κλαις για κανέναν. Είσαι αυτή που είσαι και θα καταφέρεις ό,τι γουστάρεις εσύ. Δεν θα κλαις ούτε θα δικαιολογείσαι. Power, δυνατή σε θέλω», της είπε.

«Δεν ξέρω γιατί κλαίω τόσο τώρα. Δεν μπορούσα να το κρατήσω. Γενικά είμαι αυθόρμητη. Άμα μου ’ρθει να νευριάσω, θα νευριάσω. Άμα μου ’ρθει να κλάψω, θα κλάψω. Και πάλι χαίρομαι», απάντησε η Σταυρούλα.