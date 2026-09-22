Δήμητρα Αλεξανδράκη: Για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που είναι φυσιολογικός

Μια ήρεμη σχέση, χωρίς εντάσεις και σκαμπανεβάσματα, περιέγραψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, μιλώντας για την προσωπική της ζωή.

Το μοντέλο μάλιστα τόνισε ότι για πρώτη φορά βρίσκεται με έναν άνθρωπο, τον οποίο θεωρεί «φυσιολογικό».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει γίνει πρόταση γάμου, παρά τη φωτογραφία που είχε προκαλέσει σχετικά σχόλια στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, η Δήμητρα Αλεξανδράκη έκανε μία αναφορά στα προσωπικά της. Αυτή την περίοδο, εξήγησε, βρίσκεται σε μία ισορροπημένη σχέση.

Όπως είπε: «Να σου πω, για πρώτη φορά στη ζωή μου επίσης είμαι με έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι φυσιολογικός. Δεν υπάρχουν ούτε σκαμπανεβάσματα, ούτε τρέλες, ούτε δεν ξέρω εγώ τι. Ανέβηκε μια φωτογραφία που εγώ τη διέγραψα. Ήμασταν σε ένα γλέντι Κρητικοί και Πόντιοι και κάνανε ένα αστείο, αλλά δεν έχει γίνει καμία πρόταση γάμου. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι ένα δαχτυλίδι που του έφτιαξα εγώ. Δέκα καράτια».

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με πρόσφατο περιστατικό που συνέβη έξω από το μαγαζί με νυφικά που διατηρεί στα Μελίσσια. Μέσα από ένα βίντεο στα social media, είχε καταγγείλει ότι είχε δεχτεί επίθεση με γυάλινα μπουκάλια από ομάδα νεαρών.

Όπως εξήγησε στη συνέντευξή της, στο εμπορικό κέντρο, όπου βρίσκεται το κατάστημά της, σημειώνονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών από ανηλίκους.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι: «Δυστυχώς, εδώ στο εμπορικό κέντρο στα Μελίσσια έχουμε ένα μόνιμο πρόβλημα από κάποια παιδιά ανήλικα, τα οποία έρχονται και βεβηλώνουν πραγματικά όλο το χώρο. Στα μέσα του καλοκαιριού χτύπησαν τον φύλακά μας, τον άφησαν αιμόφυρτο. Εγώ αναρωτιέμαι πώς γίνεται ένα παιδί 14-15 χρονών 11 η ώρα τη νύχτα να είναι έξω χωρίς την επίβλεψη κάποιου γονέα. Εάν δεν μπορείτε να κουμαντάρετε τα παιδιά σας, υπάρχουν διάφορες δομές, υπάρχουν αρμόδιοι φορείς και να το κάνουνε. Και πάλι που θα μπορούσα να προβώ σε μήνυση δεν το έκανα. Έχω επικοινωνήσει και είμαι στη διαδικασία να μιλήσω με τους γονείς των συγκεκριμένων».

Όσον αφορά στη φιλική σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, που είχε αντιμετωπίσει προβλήματα, το μοντέλο σχολίασε ότι: «Υπάρχει μια ησυχία από όλες τις πλευρές. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι ούτε εκδικητικός ούτε κρατάω κακίες. Μπορεί να θυμώσω, αλλά είμαι ένα σκυλί που γαβγίζει και δεν δαγκώνει».

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της