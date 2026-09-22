Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη οδηγός νταλίκας για μεταφορά 300 κιλών κάνναβης – Το κέρδος από την πώληση θα ξεπερνούσε τα εκατ. ευρώ

Στη σύλληψη ενός 36χρονου Έλληνα οδηγού νταλίκας προχώρησαν οι αρχές στην Ηγουμενίτσα, μετά τον εντοπισμό περίπου 300 κιλών υδροπονικής κάνναβης σε φορτηγό που είχε φτάσει στο λιμάνι από την Ανκόνα της Ιταλίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBI. Οι αρχές έθεσαν υπό έλεγχο το φορτηγό, το οποίο μετέφερε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κρέατα από την Ισπανία με προορισμό εταιρεία στον Βόλο.

Κατά τον έλεγχο, στο εσωτερικό του ψυκτικού θαλάμου εντοπίστηκαν παλέτες με χαρτοκιβώτια. Μέσα σε αυτά βρέθηκαν αεροστεγώς συσκευασμένες νάιλον συσκευασίες, στις οποίες ήταν κρυμμένη η μεγάλη ποσότητα κάνναβης.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του φορτίου είχε και σκύλος του Λιμενικού, ο οποίος συμμετείχε στον έλεγχο του φορτηγού.

Συνολικά κατασχέθηκαν περίπου 300 κιλά κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, ενώ ο 36χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αρχές.

Δεν αποκάλυψε πού φόρτωσε τα ναρκωτικά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρθηκαν από την έρευνα, ο 36χρονος δεν έδωσε στις αρχές στοιχεία σχετικά με το ακριβές σημείο της Ισπανίας όπου φορτώθηκε η ποσότητα των ναρκωτικών. Η φόρτωση φέρεται να είχε πραγματοποιηθεί περίπου δέκα ημέρες πριν από τον εντοπισμό του φορτίου.

Παράλληλα, ο συλληφθείς φέρεται να μην αποκάλυψε ούτε τον τελικό παραλήπτη της κάνναβης.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μέρος της συγκεκριμένης ποσότητας να μην προοριζόταν για την ελληνική αγορά, αλλά να είχε ως επόμενο προορισμό την Τουρκία, μέσω της Ελλάδας.

Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η εκτιμώμενη αξία στη χονδρική

Με βάση την τιμή χονδρικής που αναφέρεται για τη συγκεκριμένη μορφή κάνναβης, περίπου 4.000 ευρώ ανά κιλό, η αξία των 300 κιλών υπολογίζεται σε περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για την εκτιμώμενη αξία της ποσότητας σε επίπεδο χονδρικής, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πιθανά κέρδη από την περαιτέρω διακίνηση θα μπορούσαν να είναι σημαντικά υψηλότερα, εφόσον το φορτίο έφτανε στην τελική αγορά.

Έρευνες και για το δρομολόγιο της Ισπανίας

Οι αρχές εξετάζουν πλέον αναλυτικά ολόκληρη τη διαδρομή του φορτηγού, από την Ισπανία μέχρι την Ιταλία και στη συνέχεια την Ελλάδα, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι άλλοι μπορεί να εμπλέκονται στη μεταφορά και την παραλαβή της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που οι ελληνικές αρχές εντοπίζουν φορτία με προέλευση την Ισπανία σε λιμάνια της Δυτικής Ελλάδας. Αντίστοιχες κατασχέσεις έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν τόσο στην Ηγουμενίτσα όσο και στην Πάτρα, γεγονός που αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, τέλος, και το ιστορικό του 36χρονου συλληφθέντα. Σε βάρος του είχαν επιβληθεί στο παρελθόν περιοριστικοί όροι για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων διακίνηση μεταναστών, κλοπές και απάτες.

Μεταξύ των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί ήταν και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ο ίδιος ταξίδεψε στην Ισπανία και επέστρεψε στην Ελλάδα οδηγώντας το φορτηγό μέσα στο οποίο είχε κρυφτεί η μεγάλη ποσότητα υδροπονικής κάνναβης.