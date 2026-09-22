Ήττα στο τελευταίο φιλικό πριν το Eurocup για τον Άρη

Στην πρόβα τζενεράλε πριν το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν, ο Άρης ηττήθηκε από την Μπαχτσέσεχιρ στο Ιβανώφειο με 84-88 παλεύοντας ως το τέλος για την ανατροπή.

Ο Άρης, που αγωνίστηκε χωρίς τους Μόργκαν, Πουλιανίτη, Γιόβιτς και Τανούλη, βρέθηκε να χάνει με 15 πόντους στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, όμως προσπάθησε ως το φινάλε για να γυρίσει το ματς, που διεξήχθη στο πλαίσιο του τουρνουά «Μαυροσκούφεια»

Αυτό ήταν και το τελευταίο φιλικό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που σε μία εβδομάδα δίνει το πρώτο της επίσημο ματς της σεζόν, αντιμετωπίζοντας στη Γαλλία τη Λε Μαν (29/9) στην πρεμιέρα του Eurocup.

Κορυφαίος για τον Άρη ήταν ο Ρόμπινσον-Ερλ με 22 πόντους και ακολούθησαν ο Ντιμιτρίεβιτς με 13 πόντους και ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 12. Από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Φλιν με 25 πόντους και ο Μάικ με 17 πόντους (όλους στο δεύτερο ημίχρονο), ενώ 17 πόντους είχε και ο Ριντ.

Εκρηκτικό ξεκίνημα ο Άρης και αντίδραση της «Μπαχτσέ»

Ο Άρης ξεκίνησε με την ίδια πεντάδα, όπως κόντρα στη Μύκονο, δηλαδή με τους Ντιμιτρίεβιτς, Μήτρου-Λονγκ, Λιντέλ, Ρόμπινσον-Ερλ και Μπιρτς. Με μπόλικη ενέργεια στην άμυνα και ωραίους συνδυασμούς επιθετικά χάρη στους… κεφάτους Ντιμιτρίεβιτς και Μήτρου-Λονγκ, έγινε το 13-2. Ο πρώτος έκανε γρήγορα δύο φάουλ, όμως ο ρυθμός δε χάθηκε. Η απόσταση διατηρήθηκε σε διψήφια επίπεδα (17-6) μέχρι το τελευταίο τρίλεπτο της περιόδου, όπου η Μπαχτσέσεχιρ έτρεξε σερί 0-10 εκμεταλλευόμενη λάθη των «κιτρινόμαυρων», μειώνοντας έτσι στο 17-16.

Η τουρκική ομάδα είχε ματσάρει την ένταση του Άρη και με τρίποντα των Ντι Λέο και Φλιν, προσπέρασε για πρώτη φορά με 27-28. Ο Άρης είχε χάσει τη συγκέντρωσή του, τα εύκολα λάθη (8) συνεχίζονταν και οι φιλοξενούμενοι με νέο σερί (0-13) έφτασαν στο 27-38. Εκεί ήρθε η αντίδραση του Άρη, που με τους Ρόμπινσον-Ερλ (11π.) και Λιντέλ πλησίασε στον πόντο (39-40), προτού ο Ριντ γράψει με τρεις βολές το 39-43 του ημιχρόνου.

Με μπροστάρη τον Λιντέλ οι κιτρινόμαυροι προσπέρασαν (45-43), όμως η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς απάντησε με τρία τρίποντα από τους Κάβανο και Μάικ (2) για το 50-59. Βάζοντας περισσότερη πίεση στην άμυνα και με τα τρίποντα των Μοκόκα και Ρόμπινσον-Ερλ, ο Άρης μείωσε σε 60-64, όμως δεν είχε… αντίδοτο στον Μάικ. Ο πρώην παίκτης των Παρτιζάν – Μπάγερν με 16 πόντους στο δεκάλεπτο (4/4τρ.), διαμόρφωσε το 60-70 στο 30’, την στιγμή που οι γηπεδούχοι είχαν χάσει με 5ο φάουλ τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Το τρίποντο του Λιντέλ έδωσε πνοή στον Άρη και ο Ντιμιτρίεβιτς με ακόμα ένα, έκανε το ματς… ντέρμπι (81-85 στο 39’). Ο Φλιν πέτυχε άλλο ένα δύσκολο καλάθι, ο Τολιόπουλος υπέπεσε σε λάθος, αλλά στα 15’’ πριν το φινάλε ο Μοκόκα μείωσε σε 84-88. Εκεί, ο Ντιμιτρίεβιτς και ο Μοκόκα αστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα, σπαταλώντας τη δυνατότητα να μπει η ομάδα ξανά στο ματς.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 39-43, 60-70, 84-88

Άρης (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Λιντέλ, Χαραλαμπόπουλος, Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα.

Μπαχτσέσεχιρ (Τζόρτζεβιτς): Ριντ, Αβράμοβιτς, Ίνγκλις, Ακάρ, Χαλταλί, Φλιν, Μάικ, Κάβανο, Πονίτκα, Ουίλιαμς, ΝτιΛέο, Σιπάχι.