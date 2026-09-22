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Στις ακτές της Τουρκίας εντοπίστηκε η σορός του 50χρονου που αγνοούνταν στη Σάμο

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Στις ακτές της Τουρκίας εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα η σορός του 50χρονου αλλοδαπού, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Δευτέρας (21/09) στη Σάμο.

Σημειώνεται ότι χθες το βράδυ οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον αλλοδαπό μετά από πληροφορία ότι έπεσε στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Τέλος, στις έρευνες συμμετείχαν τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Σάμος Τουρκία

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