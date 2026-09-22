Μαρίνα Βλαχάκη: Έκλαιγα τρεις μέρες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πάντα αναγνώριζε αυτούς που τον βοηθούσαν

Τρεις μέρες δήλωσε πως έκλαιγε η Μαρίνα Βλαχάκη στο άκουσμα της είδησης πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν ζει πια και μιλώντας για τη συνεργασία τους στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τόνισε πως ένα από τα χαρακτηριστικά που θαύμαζε στον τραγουδιστή είναι πως πάντα αναγνώριζε τους ανθρώπους που τον βοήθησαν.



Η Μαρίνα Βλαχάκη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και «λύγισε» κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς ξύπνησαν στο μυαλό τις στιγμές που έζησε στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη, τον οποίο γνωρίζει από παιδί.



«Είμαι συγκλονισμένη. Έκλαιγα τρεις μέρες. Αυτό το καλοσυνάτο, το αυτόφωτο πλάσμα… γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε σταρ, όπως και να ήταν, θα γινόταν σταρ. Τον ξέρω από τα 18 του», είπε αρχικά η τραγουδίστρια.



Δείτε το βίντεο

Η Μαρίνα Βλαχάκη, στη συνέχεια, αποκάλυψε πως προέκυψε η πρώτη τους συνεργασία: «Συνεργαστήκαμε τη σεζόν 1990-1991, λίγους μήνες αφότου έφυγε ο Στράτος Διονυσίου. Ήταν το πρώτο μεγάλο μαγαζί που δούλεψε ο Γιώργος… Το λέω και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που θυμάμαι εκείνες τις στιγμές… Μου τον έφερε ο Φραγκίσκος και μου είπε “Έχω έναν πιτσιρικά με καταπληκτική φωνή, να σε συνοδεύει και να πεις μαζί του Κράτησέ με. Άκουσέ τον και θα συμφωνήσεις”. Μου τον σύστησε. Τότε έλεγε τραγούδια του Πάριου, τα οποία τα έλεγε καταπληκτικά. Κάναμε πρόβα το “Κράτησέ με” και έμεινα άφωνη… Του λέω “Έκλεισε, από εδώ και πέρα θα δουλεύουμε μαζί”».



«Τότε κάναμε και κολλητή παρέα, βγαίναμε πολύ συχνά. Γνώρισα τους γονείς του, την οικογένειά του, γλυκύτατοι άνθρωποι. Ο Γιώργος ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήταν αγνώμων. Πάντα αναγνώριζε αυτούς που τον βοηθούσαν. Μάλιστα, συγκινήθηκα πάρα πολύ πέρυσι στο Voice που ανέφερε ότι το ξεκίνημά του στη νύχτα ήταν μαζί μου», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.



Κλείνοντας, η Μαρίνα Βλαχάκη εξομολογήθηκε πως δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην κηδεία του, ωστόσο σκοπεύει να επισκεφτεί άμεσα τον τάφο του: «Είμαι στην Κρήτη και για λόγους ανωτέρας βίας δε μπόρεσα να πάω στην κηδεία. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ που δε μπορούσα να είμαι εκεί στο τελευταίο αντίο. Αλλά το πρώτο πράγμα που θα κάνω όταν έρθω στην Αθήνα, είναι να επισκεφθώ το μνήμα του», είπε.