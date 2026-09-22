Ιράν και Κούβα αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης κατά την ομιλία του Τραμπ

Οι αντιπροσωπείες του Ιράν και της Κούβας αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να περιγράφει τις στρατιωτικές επιθέσεις των τελευταίων έξι μηνών κατά του Ιράν, η ιρανική αντιπροσωπεία έφυγε από την αίθουσα με μόνο ένα άτομο να παραμένει.

Σημειώνεται ότι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για την ετήσια συνάντηση, αλλά δεν βρίσκονταν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης για την ομιλία του Τραμπ.

Όταν άρχισε η ομιλία του Τραμπ στην αίθουσα βρίσκονταν μόνο προσωπικό χαμηλότερου επιπέδου και άλλα στελέχη, οι οποίοι αποχώρησαν 10 λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου.

Το ίδιο έπραξαν και οι εκπρόσωποι της Κούβας, που αποχώρησαν από τη Γενική Συνέλευση όσο ο Τραμπ μιλούσε.

Τι δεν άκουσαν οι δύο αντιπροσωπείες;

Τις συνήθεις απειλές κατά της Τεχεράνης ότι θα την εκμηδενίσει αν δεν συμφωνήσει με τις ΗΠΑ (και ουσιαστικά δηλώσει υποταγή). Αλλά και τα σχέδια των ΗΠΑ για την Κούβα ότι «επιδιώκουν μια θεμελιώδη αλλαγή στην κατάσταση» της χώρας και ότι «είναι ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος που καταρρέει όπως ποτέ άλλοτε και θα πέσει».