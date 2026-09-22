“Έχω ακόμα τη σφαίρα μέσα μου”: Ο 28χρονος τραυματίας από πυρά της ICE στο Τέξας περιγράφει τον πυροβολισμό – Δείτε βίντεο

«Έχω ακόμα τη σφαίρα μέσα μου», λέει ο Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες. Ο 28χρονος υπήκοος Βενεζουέλας, τον οποίο τραυμάτισε στον κορμό πράκτορας της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στην πόλη Όστιν (Τέξας) προχθές Κυριακή, έδωσε τηλεφωνικά τη δική του εκδοχή των γεγονότων χθες Δευτέρα, από το κέντρο κράτησης όπου έχει μεταχθεί.

Ο νεαρός παρενέβη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργάνωσαν η συνήγορός του, η Κέιτ Λίνκολν-Γκόλντφιντς, και υποστηρικτές του, συμπεριλαμβανομένων συλλογικοτήτων, χθες το απόγευμα στην Όστιν, πρωτεύουσα του Τέξας.

«Είμαι πολύ άσχημα, η σφαίρα μου έσπασε το οστό της κλείδας. Στο νοσοκομείο, δεν μπόρεσαν να βγάλουν τη σφαίρα, διότι είναι κοντά στη σπονδυλική στήλη. Έχω ακόμα τη σφαίρα μέσα μου, εκεί», εξήγησε.

Η συνήγορός του διευκρίνισε πως το τραύμα εισόδου βρισκόταν «στο σβέρκο».

«Κρατείται αυτή στη στιγμή στο Πίρσαλ (σ.σ. κέντρο κράτησης της ICE στο Τέξας, περίπου δυο ώρες με το αυτοκίνητο νότια από την Όστιν), για να ανακριθεί (…) Αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο δάπεδο», ανέφερε η δικηγόρος μέσω X χθες το μεσημέρι.

Την προηγουμένη, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) είχε αναφέρει ότι ο «παράνομος αλλοδαπός» βρισκόταν σε «σταθερή» κατάσταση και ότι βρισκόταν «υπό κράτηση των ομοσπονδιακών αρχών ενόψει της έκδοσής του».

Bystander video captures the moment a Venezuelan immigrant is shot during an ICE pursuit in Austin, Texas, as federal agents wait for other authorities to arrive.



Wilber Rafael Garces Perez, 28, was shot once and taken to a local trauma center in serious but stable condition.… pic.twitter.com/HpgXrs9X7K — Fox News (@FoxNews) September 22, 2026

Σύμφωνα με τη συνήγορο, ο νεαρός έχει άδεια παραμονής και εργασίας στις ΗΠΑ.

Το νέο επεισόδιο ανακινεί την ατμόσφαιρα οργής στη χώρα για τις μεθόδους, που χαρακτηρίζονται από αρκετούς βάρβαρες, της αστυνομικής υπηρεσίας αυτής, οι πράκτορες της οποίας είναι κατά κανόνα βαριά οπλισμένοι και καλύπτουν συχνά τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Η ICE είναι ο κύριος εκτελεστικός βραχίονας της πολιτικής μαζικών συλλήψεων και απελάσεων μεταναστών που είχε υποσχεθεί προεκλογικά και εφαρμόζει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Ιανουάριο, ο θάνατος δυο Αμερικανών, της 37χρονης μητέρας Ρενέ Γκουντ και του συνομηλίκου της νοσοκόμου Άλεξ Πρέτι από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων καθώς συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες εναντίον επιχειρήσεων στη Μινεάπολη πυροδότησε αγανάκτηση στη χώρα. Και οι δύο σκοτώθηκαν σε δρόμους, υπό το φως της ημέρας, μέσα σε τρεις εβδομάδες.

Στην Κυριακή στην Όστιν, ο Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες δούλευε για εταιρεία διανομής γευμάτων κατ’ οίκον, οδηγώντας φορτηγάκι, όταν, σύμφωνα με τη συνήγορό του, πράκτορες της ICE προσπάθησαν να «τον εμβολίσουν» προτού του φράξουν τον δρόμο.

«Έκανα αναστροφή» και «άρχισαν να με καταδιώκουν» νομίζοντας ότι «προσπαθούσα να διαφύγω» ενώ «έψαχνα κάπου να σταθμεύσω με ασφάλεια το όχημά μου» και «με χτύπησαν με αυτοκίνητο δυο φορές και πυροβόλησαν», είπε ο νεαρός.

«Ήμουν πρακτικά αναίσθητος» όταν έφτασε επιτόπου ασθενοφόρο, συνέχισε. Του έδωσαν απλά αναλγητικό και κατόπιν τον μετήγαγαν σε κέντρο κράτησης, πρόσθεσε.

Το DHS ανέφερε προχθές πως διενεργεί έρευνα για το γεγονός ότι ο αστυνομικός άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο μετανάστης «μπήκε παράνομα στη χώρα επί κυβέρνησης Μπάιντεν και σε βάρος του είχε εκδοθεί τελεσίδικη διαταγή απέλασης».

Αντίθετα, η συνήγορος Λίνκολν-Γκόλντφιντς τόνισε πως ο νεαρός είχε εισέλθει «με άδεια» των αρχών στην αμερικανική επικράτεια το 2024, είχε υποβάλει «αίτηση χορήγησης ασύλου» και διαθέτει «άδεια εργασίας».

«Οι πράκτορες της ICE είναι οπλισμένοι μέχρι τα δόντια, καλοπληρωμένοι, κακά εκπαιδευμένοι και βίαιοι. Δεν ξέρουν πως να κάνουν οδικούς ελέγχους με ασφάλεια», στηλίτευσε.

Στο σημείο όπου πυροβολήθηκε ο νεαρός, έβλεπε χθες κανείς λουλούδια και πλακάτ που καλούσαν να αποδοθεί «δικαιοσύνη για τον Γουίλμπερ».

Οι μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών ήταν υπόσχεση που επαναλάμβανε σε όλη την προεκλογική εκστρατεία του ο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2024. Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας του καυχιέται πως κατέγραψε τον Αύγουστο νέο «ρεκόρ» συλλήψεων σχεδόν 51.000 μεταναστών, καταρρίπτοντας το προηγούμενο, που ήταν 50.200 και είχε καταγραφτεί τον Ιούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ