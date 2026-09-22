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Συγκλονίζει η Μαρία Μενούνος: Παραλίγο να πεθάνω στον ύπνο μου εξαιτίας του διαβήτη

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THESTIVAL TEAM

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Σε μία σοκαριστική αποκάλυψη από τη μάχη της με τον διαβήτη προχώρησε η Μαρία Μενούνος.

Συγκεκριμένα, η 48χρονη παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι παραλίγο να χάσει τη ζωή της στον ύπνο της από τη νόσο.

Περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τον διαβήτη τύπου 1, η Μαρία Μενούνος τονίζει ότι η καθημερινή διαχείριση της ασθένειας μπορεί να γίνει «πολύ αγχωτική και τρομακτική».

Η 48χρονη Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια αλλά και ηθοποιός, η οποία διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 1 τον Ιούνιο του 2022, μοιράστηκε μέσα από Instagram Stories τα πρόσφατα προβλήματα που αντιμετώπισε εξαιτίας της πάθησής της.

«Δεν παραπονιέμαι συχνά για όλα αυτά τα θέματα υγείας, αλλά αυτή η ιστορία με τον διαβήτη τύπου 1 δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Ετοιμάζομαι να φάω αυτό το υπέροχο σούσι και το στυλό ινσουλίνης μου χάλασε. Και τώρα χάλασε και η εφεδρική βελόνα μου», είπε αρχικά η Μενούνος.

«Σοβαρά; Κάνετε πλάκα, έτσι;», έγραψε δίπλα σε φωτογραφίες των χαλασμένων συσκευών. Στη συνέχεια, εξέφρασε την απογοήτευσή της, ενώ επικοινωνούσε με εταιρεία ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προκειμένου να εξασφαλίσει συσκευή αντικατάστασης. Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε, αντιμετώπιζε πρόβλημα και ο πατέρας της, ο οποίος επίσης πάσχει από διαβήτη τύπου 1.

«Μιλάω με τη Medtronic για να μου στείλουν αντικατάσταση και τώρα χτυπούν και οι ειδοποιήσεις από το CGM του μπαμπά», έγραψε, αναφερόμενη στο σύστημα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης. «Ο διαβήτης μπορεί να είναι πολύ, πολύ αγχωτικός και τρομακτικός».

Η Μενούνος προχώρησε στη συνέχεια στη συγκλονιστική αποκάλυψη, αναφέροντας: «Παραλίγο να πεθάνω τις προάλλες στον ύπνο μου, οπότε έχω κουραστεί λίγο με όλο αυτό». Δεν διευκρίνισε τι ακριβώς συνέβη ούτε αν το περιστατικό οφειλόταν σε υπογλυκαιμία ή σε άλλη επιπλοκή του διαβήτη.

Μαρία Μενούνος

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