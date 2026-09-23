Ηλεκτρικές συσκευές: Πώς να καθαρίσετε τον χώρο πίσω τους χωρίς να τις μετακινήσετε

Ο καθαρισμός του χώρου πίσω από το ψυγείο ή τον φούρνο δεν χρειάζεται να είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Με τα κατάλληλα εξαρτήματα μπορείτε να φτάσετε σε στενά σημεία, να απομακρύνετε τη συσσωρευμένη σκόνη και να καθαρίσετε ακριβώς εκεί όπου η κανονική σκούπα ή το πανί δεν μπορούν να φτάσουν.

Πώς να καθαρίσετε πίσω από τις ογκώδεις ηλεκτρικές συσκευές χωρίς να τις μετακινήσετε, σύμφωνα με ειδικούς

Το να καθαρίζετε επιφάνειες σε ανοιχτούς χώρους, όπως τα πατώματα ή τους πάγκους της κουζίνας, είναι σχετικά απλό, ακόμα κι αν δεν είναι η πιο ευχάριστη δουλειά. Το να προσπαθείτε όμως να καθαρίσετε πίσω από ογκώδεις ηλεκτρικές συσκευές είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση.

«Αν και αποτελεί αναμφίβολα πρόκληση, είναι μια εργασία που πρέπει να γίνεται αργά ή γρήγορα, καθώς οι αεραγωγοί και τα πλέγματα μπορούν να φράξουν από τρίχες, σκόνη και λίπη», εξηγεί ο Alex Varela, γενικός διευθυντής της εταιρείας καθαρισμού Dallas Maids στο Τέξας.

Αν διστάζετε να μετακινήσετε τις συσκευές σας, δεν είστε οι μόνοι. Ακόμα και οι επαγγελματίες καθαριστές νιώθουν το ίδιο. «Δεν πρόκειται να ρισκάρω με ηλεκτρικά καλώδια, παροχές αερίου ή να γρατζουνίσω το πάτωμα απλά για να μαζέψω λίγη σκόνη», αναφέρει η Rhonda Wilson, υπεύθυνη ποιότητας στην FreshSpace Cleaning στο Κεντάκι. «Αν μπορώ να κάνω το 80-90% της δουλειάς με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα χωρίς να μετακινήσω τη συσκευή, αυτό για μένα είναι νίκη».

Υπάρχουν ορισμένα εργαλεία καθαρισμού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Ωστόσο, πριν κάνετε οτιδήποτε άλλο, το πρώτο βήμα είναι να ξεβιδώσετε την ποδιά (το κάτω κάλυμμα) της συσκευής. Αυτό θα σας δώσει την απαραίτητη πρόσβαση στο εσωτερικό της χωρίς να χρειαστεί να μετακινήσετε απολύτως τίποτα.

Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω τρία εργαλεία, ανάλογα με το τι έχετε διαθέσιμο και τι ακριβώς θέλετε να καθαρίσετε:

Βούρτσα καθαρισμού σωλήνων

Αν πρέπει να καθαρίσετε ανάμεσα σε πηνία ή στο εσωτερικό των αποχετεύσεων, ο Varela συνιστά τη χρήση μιας ειδικής βούρτσας σωλήνων. «Λειτουργεί εισχωρώντας ανάμεσα σε μικρούς χώρους και τραβάει όλη τη βρωμιά προς τα έξω καθώς την απομακρύνετε», εξηγεί.

Οι βούρτσες αυτές διαθέτουν εύκαμπτες συνθετικές τρίχες (polyester) που προσαρμόζονται εύκολα σε στενά σημεία και δύσκολες γωνίες που διαφορετικά θα ήταν απρόσιτες.

Όταν τελειώσετε, μπορείτε να την πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων ώστε να τη χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια και υγιεινή αργότερα σε μπιμπερό, αποχετεύσεις, κούπες ταξιδιού και σχεδόν σε κάθε άλλο αντικείμενο.

Εξάρτημα σκούπας για στενές κοιλότητες

Η κρυμμένη σκόνη μπορεί να είναι επίμονη, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με την ισχύ του στενού εξαρτήματος της ηλεκτρικής σκούπας. Μακρύ και λεπτό, είναι ειδικά σχεδιασμένο για να χωράει σε αυτά τα ενοχλητικά, δύσβατα σημεία.

«Το θετικό με τις ηλεκτρικές σκούπες είναι ότι κάνουν όλη τη δύσκολη δουλειά για εσάς, γεγονός που βοηθάει πολύ όταν προσπαθείτε ήδη να φτάσετε πίσω από βαριές συσκευές», εξηγεί ο Varela.

Η χρησιμότητα αυτού του εξαρτήματος δεν περιορίζεται μόνο στις ηλεκτρικές συσκευές. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να καθαρίσετε τις ταπετσαρίες του αυτοκινήτου, το στενό κενό ανάμεσα στα ντουλάπια και τον τοίχο, καθώς και τους οδηγούς των παραθύρων.

Πανί μικροϊνών προσαρμοσμένο σε κοντάρι

Παρόλο που η Wilson προτιμά το στενό εξάρτημα της σκούπας, θεωρεί ότι η στερέωση ενός πανιού μικροϊνών πάνω σε ένα κοντάρι (ένα κοντάρι σφουγγαρίστρας, ένας χάρακας ή μια ράβδος κάνουν μια χαρά τη δουλειά) είναι ένα εξαιρετικά έξυπνο κόλπο.

«Ψεκάστε το πανί ελαφρώς με ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης για να βεβαιωθείτε ότι θα μαζέψετε όλη τη σκόνη», αναφέρει η ειδικός. Η ελαφριά υγρασία λειτουργεί σαν μαγνήτης, κρατώντας τη σκόνη εγκλωβισμένη στο πανί σε κάθε πέρασμα. Επιπλέον, προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το στεγνό καθάρισμα.

Πηγή: enikos.gr