Γιώργος Μαζωνάκης: Στον οικογενειακό τάφο στη Νίκαια μεταφέρονται τα οστά της σκυλίτσας του

Στον κήπο της πολυτελούς μεζονέτας στη Βούλα, είναι θαμμένο σε ειδικό τάφο, το αγαπημένο σκυλάκι του Γιώργου Μαζωνάκη, Αρίθα.

Το μαύρο σνάουζερ που για δέκα χρόνια υπήρξε πιστός σύντροφος ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής δεν μπόρεσε ποτέ να το αποχωριστεί και για το λόγο αυτό το είχε ενταφιάσει σε ειδικό μνήμα στον κήπο του και καθημερινά συνήθιζε να περνά ώρες ολόκληρες μαζί του.

Τώρα, μετά το θάνατο του, θα ενωθεί και πάλι με την αγαπημένη του σκυλίτσα καθώς η απόφαση της οικογένειας είναι να μεταφερθούν τα οστά της σε ένα ειδικό οστεοφυλάκιο στον οικογενειακό τάφο του κοιμητηρίου της Νίκαιας.

Όμως όπως λένε οι πληροφορίες του newsit.gr, για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να «ξεμπλοκαριστεί» η σφραγισμένη μεζονέτα, έτσι ώστε να μπορούν να εισέλθουν οι συγγενείς του τεθνεώτος, προκειμένου να πάρουν τα οστά της Αρίθα από τον τάφο των νοτίων προαστίων και να τα μεταφέρουν στη Νίκαια. Κάτι που αναμένεται να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες.