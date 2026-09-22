Βουλή: Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επαναφέροντας το θέμα, ως επιτακτική ανάγκη, στο επίκεντρο του κοινοβουλευτικού έργου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει η μείωση να είναι διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμη έτους.

«Ενώ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ισχυρίζεται ότι χρειάζεται ειδική έγκριση από την ΕΕ για να προβεί σε προσωρινή μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, 11 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προβεί ήδη σε μειώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης ακρίβειας τιμών καυσίμων μετά την κρίση στο Ιράν, χωρίς κάποια ευρωπαϊκή έγκριση. Έγκριση πήραν μόνο η Κροατία και η Σουηδία που μείωσαν τους συντελεστές κάτω από το κατώτατο επίπεδο της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ. Οι υπόλοιπες χώρες μείωσαν στα κατώτατα όρια της Οδηγίας και δεν απασχόλησαν την Κομισιόν», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με την τροπολογία επιτυγχάνονται οι κάτωθι ποσοστιαίες μειώσεις σε σχέση με τον τρέχοντα φόρο:

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 92,5% στο πετρέλαιο θέρμανσης: Από τα 280 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, σε 21 ευρώ ανά 1.000 λίτρα του ελάχιστου επιτρεπτού.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κατά 48,7% στην αμόλυβδη βενζίνη: Από 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, σε 359 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 25% στο πετρέλαιο κίνησης: Από 440 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, σε 330 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 38% στην βενζίνη με μόλυβδο: Από 681 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, σε 421 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

«Σε όλη τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης διατηρείται συνειδητά σε πολύ υψηλό επίπεδο ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα. Αυτό, σε συνδυασμό με τα υψηλά πληθωριστικά επίπεδα, έχει σαν αποτέλεσμα την απομύζηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μειώνοντας την κυκλοφορία του χρήματος στην αγορά, αυξάνοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και δημιουργώντας ασφυξία στη ρευστότητα και το κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η χώρα μας επί μακρόν παραμένει στις πρώτες θέσεις της τιμής αμόλυβδης βενζίνης στην Ευρώπη», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.