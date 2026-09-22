Μαρκόπουλος: Οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης – Ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες

Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής Β’ Πειραιά, Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ένας σχεδιασμός, μια σειρά πραγμάτων τα οποία πρέπει να μετρήσουμε και τα οποία δεν πρέπει επ’ ουδενί να δημιουργήσουν προβλήματα στην ελληνική οικονομία, άρα και στους Έλληνες πολίτες», σημείωσε.

Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης

Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο δεν αφορά αποκλειστικά το πετρέλαιο αλλά και άλλες μορφές θέρμανσης.

«Θα υπάρξει οριζόντια παρέμβαση, ώστε το αυξημένο επίδομα θέρμανσης να πάει στους Έλληνες και να μην υπάρξει πρόβλημα κατά τους χειμερινούς μήνες», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου, απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένο ποσό και παρέπεμψε στις επίσημες ανακοινώσεις.

«Μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία και το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανσης για να θερμανθεί. Επομένως, λίγη υπομονή. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας», τόνισε.

Παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο κίνησης

Ερωτηθείς εάν θα συνεχιστεί τον Οκτώβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ο υφυπουργός απάντησε ότι εξετάζεται κάθε διαθέσιμο περιθώριο για τη συγκράτηση των τιμών.

«Έχουμε παρεμβάσεις οι οποίες εκτείνονται στο ντίζελ. Κοιτάμε κάθε περιθώριο για να συγκρατήσουμε τις τιμές», είπε, παραπέμποντας και πάλι στις ανακοινώσεις των επόμενων ημερών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα δημοσιονομικό αποθεματικό, το οποίο επιτρέπει την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων στήριξης.

«Έχουμε δημιουργήσει μία ζώνη ασφαλείας, ένα μαξιλάρι, για να μπορέσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Όλα αυτά τα κάνουμε κοστολογημένα, ώστε να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην ελληνική οικονομία», υπογράμμισε.

Οι ενισχύσεις του Νοεμβρίου

Ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρθηκε και στις οικονομικές ενισχύσεις που αναμένεται να καταβληθούν τον Νοέμβριο, σημειώνοντας ότι περίπου 1,1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στους πολίτες.

Όπως ανέφερε, περίπου 880 εκατ. ευρώ αφορούν την ενίσχυση συνταξιούχων, ενώ επίκειται παρέμβαση άνω των 250 εκατ. ευρώ για την επιστροφή ενοικίου.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει διαθέσει το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ποσοστό του ΑΕΠ, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, πίσω από την Ισπανία και τη Σουηδία.

Τι είπε για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Αναφερόμενος στην πρόταση της αντιπολίτευσης για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι οποιαδήποτε τέτοια παρέμβαση προσμετράται στον συνολικό στόχο δαπανών και έχει ευρωπαϊκό δημοσιονομικό αποτύπωμα.

«Οποιαδήποτε μείωση φόρου προσμετράται σε ό,τι αφορά τη συνολική πορεία των δαπανών. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι από τα ευρωπαϊκά δεδομένα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα, μαζί με τη Γαλλία, έχει θέσει την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εξαιτίας των πιέσεων που καταγράφονται στις αγορές ομολόγων.

«Συνολικά αναζητούμε μία δημοσιονομική προσέγγιση και από την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι σήμερα σε θέση να κάνει παροχές επειδή ακολουθήσαμε μία χρηστή, σοβαρή και σταθερή δημοσιονομική πολιτική», δήλωσε.

Κριτική σε Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος άσκησε κριτική στις οικονομικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες τους δεν είναι επαρκώς κοστολογημένες και θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Για τον Αλέξη Τσίπρα ανέφερε ότι «βιάζεται να δώσει δισεκατομμύρια», ενώ κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι προτείνει ταυτόχρονα μειώσεις φόρων και αυξήσεις παροχών χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον στόχο των δαπανών.

«Εμείς, με ένα βιώσιμο σχέδιο υπέρ των πολιτών, καταθέτουμε τις προτάσεις μας και μέσα στις επόμενες ημέρες θα τις εξειδικεύσουμε», κατέληξε.