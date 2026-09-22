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Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών στα καύσιμα – Ακριβότερο πλέον το ντίζελ από την αμόλυβδη

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THESTIVAL TEAM

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Συνεχίζεται η ανοδική πορεία στις τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο κίνησης να έχει πλέον ξεπεράσει την αμόλυβδη και τη μέση τιμή του να διαμορφώνεται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Οι ανατιμήσεις είναι σχεδόν καθημερινές, ενώ οι επιπτώσεις έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητές στην αγορά. Επαγγελματίες στο Καπάνι αναφέρουν αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων, εκφράζοντας φόβους ότι το αυξημένο κόστος των καυσίμωνθα μετακυλιστεί σταδιακά και στις τιμές των προϊόντων.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές αφήνουν περιθώρια για αποκλιμάκωση. Η υποχώρηση της τιμής του Brent έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση στις τιμές διυλιστηρίου, κυρίως για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία, εφόσον συνεχιστεί η τάση, αναμένεται να φανεί τις επόμενες ημέρες και στις αντλίες.

Καύσιμα

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