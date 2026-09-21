Ο Μακρόν θέλει μια ειλικρινή συζήτηση με τον Τραμπ προκειμένου να “τον καθοδηγήσει προς τις σωστές αποφάσεις”

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να συναντήσει τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, σε μια συνάντηση που θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στη διατήρηση της διεθνούς στήριξης προς την Ουκρανία.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, ο Μακρόν σκοπεύει να μιλήσει «με απόλυτη ειλικρίνεια» στον Τραμπ, σε μια προσπάθεια να τον κατευθύνει προς «τις σωστές αποφάσεις», ιδιαίτερα όσον αφορά το ουκρανικό ζήτημα.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, στόχος του Παρισιού είναι να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να διατηρήσει την προσπάθεια στήριξης προς το Κίεβο και παράλληλα να ενισχύσει την πίεση που ασκείται στη Ρωσία.

Η συνάντησή τους προβλέπεται να γίνει στις 17:35 (τοπική ώρα, 00:35 ώρα Ελλάδας) στο πλαίσιο των επαφών τους για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.