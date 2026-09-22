Θ. Κοντογεώργης: Το μέλλον της Ελλάδας χτίζεται στην περιφέρεια – Νέα έργα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη

«Η περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι ένα μόνο μεγάλο έργο. Είναι πολλά διαφορετικά που πρέπει να προχωρούν παράλληλα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, απαριθμώντας τα έργα που έγιναν αυτή την εβδομάδα από τη Θεσσαλία και τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, τη Φλώρινα, τη Λέσβο και τη Ζάκυνθο.

Στο ερώτημα «τι άλλαξε αυτή την εβδομάδα στην περιφέρεια», ο κ. Κοντογεώργης απαντά αναλυτικά, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στα εγκαίνια σχολείων, στις αναβαθμίσεις νοσοκομείων, στις νέες δυνατότητες εκπαίδευσης και εργασίας, στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, στην έρευνα και στην καινοτομία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δύο δράσεις που στοχεύουν στη στήριξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, όπως τα «Thessaly Pass 2026» και «Evros Pass 2026», η πλατφόρμα των οποίων ανοίγει στις 24 Σεπτεμβρίου. Προβλέπονται 7.500 ψηφιακές κάρτες για τη Θεσσαλία και 1.400 για τον Έβρο, με ενίσχυση 200 και 250 ευρώ αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή, επεκτείνεται και το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης σε περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Επτά δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, μαζί με τους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία, περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό για οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ σε ανθρώπους και οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για την επέκταση του προγράμματος σε οκτώ ακόμη Περιφερειακές Ενότητες: Καστοριά, Κιλκίς, Σέρρες, Φλώρινα, Πέλλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά. Το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει πιλοτικά από τον Έβρο και πλέον διευρύνεται σε περισσότερες περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονες δημογραφικές προκλήσεις.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, ο κ. Κοντογεώργης κάνει ειδική αναφορά στο νέο 2ο Γυμνάσιο που εγκαινιάστηκε στον Λαγκαδά και αποτελεί την τέταρτη από τις 17 νέες σχολικές μονάδες που κατασκευάζονται στην Κεντρική Μακεδονία μέσω ΣΔΙΤ, στο ιστορικό κτίριο του νηπιαγωγείου και του δημοτικού που ανακαινίστηκε ριζικά στο Καστελλόριζο, στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο που είναι σε εξέλιξη στην Καρδίτσα. Παράλληλα, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία που επεκτείνονται φέτος από 12 σε 20 σχολικές μονάδες, με οκτώ νέα γυμνάσια και λύκεια σε Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο, με τη συνολική δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση για το πρόγραμμα να φτάνει τα 160 εκατ. ευρώ.

Και επειδή, όπως τονίζει, «η εκπαίδευση δεν σταματά στα σχολικά κτίρια», στο Καρπενήσι δημιουργείται νέα ειδικότητα «Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» της ΔΥΠΑ, με 25 θέσεις για το 2026-2027 και οικονομική στήριξη έως 588 ευρώ τον μήνα. Μια επιλογή που συνδέει άμεσα την επαγγελματική εκπαίδευση με τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και ειδικά με τον ορεινό τουρισμό.

Αναφορικά δε με το κομμάτι της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κάνει ειδική αναφορά στο πλήρως ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας «Γεώργιος Παπανικολάου», στην ανακαινισμένη Παιδιατρική Κλινική και στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, στο ανακαινισμένο Γενικό Νοσοκομείο και το αναμορφωμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στα Τρίκαλα, στο νέο ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, αλλά και στην δημιουργία Γηροκομείου στο κτίριο του παλιού οικοτροφείου στην Ορεστιάδα, μια υποδομή ιδιαίτερης σημασίας για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας και τις οικογένειές τους στον Έβρο.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στις υποδομές που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα όπως το Φράγμα Μαρμαρά στο Παγγαίο που παρέμενε ανενεργό από το 2018 και το έργο αντικατάστασης και κατασκευής δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και όμβριων υδάτων στο Βελβεντό, αλλά και στα έργα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας, όπως ο νέος Κόμβος Καινοτομίας και Προχωρημένης Εκπαίδευσης του ΙΤΕ που εγκαινιάστηκε στην Κρήτη και η μετατροπή των παλιών εγκαταστάσεων της ΠΑΕΓΑΕ σε έναν νέο χώρο τεχνολογίας και καινοτομίας που στεγάζει το Deloitte Competence Center και το Solaria AI Hub στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

«Θα συνεχίζουμε να καταγράφουμε κάθε εβδομάδα τι αλλάζει στην πράξη, σε κάθε περιοχή της χώρας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Κοντογεώργης, υπογραμμίζοντας ότι «το μέλλον της Ελλάδας χτίζεται στην περιφέρεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ