“Σταθερά απέναντι στη συγκάλυψη”: Συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών με την Επιτροπή PETI στη Λάρισα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023 συναντήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 21/9/2026 στη Λάρισα με τους Ευρωβουλευτές της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών (PETI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, θέτοντάς τους ευθέως προ των ευθυνών τους.

Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση του ο σύλλογος, “το Δ.Σ. του Συλλόγου με την παρέμβασή του αποδόμησε πλήρως το βολικό αφήγημα περί «ατομικού σφάλματος» και «κακιάς στιγμής».

Ανέδειξε την πολιτική του «κόστους-οφέλους»: Η διαχρονική πολιτική Ε.Ε. και κυβερνήσεων για την απελευθέρωση και κατάτμηση των μεταφορών, την υποστελέχωση αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει την ασφάλεια των επιβατών και την επάνδρωση του δικτύου ως «μη επιλέξιμο κόστος» μπροστά στα κέρδη των ομίλων.

Τόνισε με αδιάσειστα στοιχεία την εγκληματική λειτουργία στα «τυφλά». Οι συρμοί που κινούνταν χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς φωτοσήμανση και χωρίς το σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS), με ταχύτητες έως 160 χλμ/ώρα, καθιστούν το μοιραίο λάθος στατιστικά βέβαιο και στοιχειοθετούν πλήρως τον ενδεχόμενο δόλο.

Κατήγγειλε τις πιστοποιήσεις που δίνονταν από την ΕΕ παρά την επικινδυνότητα. Ο ERA και η Κομισιόν γνώριζαν την εγκληματική επικινδυνότητα του δικτύου. Το πιστοποιητικό ασφαλείας της σιδηροδρομικής εταιρείας είχε λήξει στις 15 Φεβρουαρίου 2023 — μόλις 13 ημέρες πριν την τραγωδία — κι όμως κανείς δεν ακινητοποίησε τα τρένα. Αντίθετα δίνονταν συνεχείς διαβεβαιώσεις για ασφαλή λειτουργία.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023 συνεχίζει αταλάντευτα τον αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων του εγκλήματος, απαιτώντας να μπει τέλος στη συγκάλυψη και να αποκαλυφθούν όλες οι αιτίες και οι υπεύθυνοι.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023″